Werwolf-CEO macht Fans wütend: Otome-Dating-Sim muss neuen Charakter canceln

Das Otome-Dating-Spiel Love and Deepspace polarisiert. Diesmal steht das aktuelle Spiel von Papergames aber nicht wegen der Monetarisierung oder des süchtig machenden Gameplays in der Kritik, sondern wegen des neuesten Charakters Ao Yin, auch bekannt als Valko. Der stößt auf wenig Gegenliebe.

Love and Deepspace hat Berichten zufolge rund eine Million Follower auf seinen offiziellen chinesischen Social-Media-Kanälen verloren, nachdem Ao Yin enthüllt wurde. Die starken Proteste in China erreichten auch den Westen via Social Media – und vom Online-Protest geht es nun in die echte Welt, genauer vor das Büro von Papergames.

Offline entlädt sich der Protest Berichten zufolge mit Blumen, die bei Beerdigungen gereicht werden, Kuhdung, Fluchbannern und anderen Ritualgegenständen. Das Studio verstärkte Berichten zufolge die Maßnahmen zur Sicherheit rund um das Büro.

Der „Werwolf-CEO“ Ao Yin ist als neue Dating-Option im Spiel äußerst unbeliebt. Nicht nur ist das an westliche Dark Romance Novels angelehnte Design nicht das, was sich Fans in Asien gewünscht hatten. Ein weiteres Problem besteht für Fans darin, dass die fünf bestehenden Love Interests laut Fan-Meinungen zu wenige neue Story-Inhalte erhalten haben – einige warten angeblich seit über 500 Tagen darauf.

Kompensation und Kritik an Monetarisierung

Papergames reagierte mit Gratisbelohnungen und Versprechen für zukünftige Inhalte. Doch längst ist die Kontroverse in den großen Tageszeitungen. Die Zeitung Beijing Daily behauptet, dass der Vorfall einen zunehmenden Vertrauensverlust zwischen Papergames und seiner Kernspielerschaft widerspiegelt.

Laut der Veröffentlichung war Ao Yin lediglich der Auslöser, der jahrelang aufgestaute Frustrationen über langsame Story-Updates, Ressourcenverteilung und die Kommunikation mit langjährigen Fans sichtbar gemacht hat.

Auch im Westen sieht man das ähnlich, wie etwa Kommentare auf Reddit belegen. Seit vielen Jahren wird die Monetarisierung bei anderen Spielen von Papergames kritisiert – angefangen von Love Nikki bis hin zum unbeliebten Kleidungs-Färbe-Patch bei Infinity Nikki.

In einem langen Statement hat Papergames die Veröffentlichung von Valko zunächst gecancelt. Man entschuldigte sich für die Probleme seit der Ankündigung von Version 6.0 und sehe ein, dass man mit Valko vorangeprescht sei, ohne wirklich bereit zu sein. In Zukunft wolle man den Fokus darauf legen, die bisherigen fünf Love Interests weiterzuentwickeln und ein stabiles Tempo bei der Produktion und bei Updates der Main Story sicherzustellen.

via Gaming On Phone, Bildmaterial: Love and Deepspace, Infold Games, Papergames