Der Prinz erstrahlt im neuen Licht: Noctis aus Final Fantasy XV betritt erneut die Bildfläche

Final Fantasy XV nochmal mit allen Updates, DLC und nachträglich hinzugefügten Inhalten für die aktuellen Plattformen, allen voran für die Nintendo Switch 2. Man wird ja träumen dürfen. Kein Traum: Noctis könnt ihr schon im Oktober erneut erleben.

Genauso wie Zidane, Clive, Squall, Tidus, Cloud und all die anderen. Sie alle sind Visionen in Final Fantasy Resonance* – kristallisierte Essenzen eines Charakters. Absolviert Ereignisse mit ihnen im Spiel und rüstet anschließend Protagonist Rain mit den Visionen aus.

Die Macht der Visionen könnt ihr dann nutzen, um Werte zu verbessern und neue Fähigkeiten freizuschalten. Unter Umständen kommt es im Kampf auch zur Resonanz einer Vision. Wie die von Noctis aussieht, könnt ihr im Trailer unten sehen.

Zugegeben, Square Enix legt in den letzten Wochen den Fokus arg auf die Visionen, vor allem auf die der bekannten Hauptcharaktere der Serie. Neben Noctis stellte man in den letzten Tagen auch Shantotto und den Onion Knight vor. Aber Final Fantasy Resonance hat mehr zu bieten, und zwar nicht nur originale Visionen, die für das Spiel erschaffen wurden.

Resonance hat noch mehr zu bieten

Euch erwartet eine klassische Erzählung (die auf dem ersten Handlungsbogen von Final Fantasy Brave Exvius basiert) um Kristalle mit überraschenden Wendungen, Rain und seine unvergesslichen Verbündeten, exotische Regionen, Dörfer und Städte sowie rundenbasierte Kämpfe, Dungeons, Esper und natürlich Chocobos.

Besucht unser Artikel-Archiv, um mehr zu erfahren! Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 für Switch 2, die alte Switch, PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse