„Zu gut, um unspielbar zu werden“ – Der Grund, warum Final Fantasy Resonance existiert

Es war eine der überraschendsten Ankündigung während der Nintendo Direct vor wenigen Tagen. Final Fantasy Resonance, das erste „Final Fantasy“ in HD-2D-Grafik. Längst überfällig natürlich.

Im Anschluss sorgte ein Detail für Aufregung, das einige begeisterte und andere sich abwenden ließ. Das Spiel basiert auf dem ersten Handlungsbogen des Mobile-Games Final Fantasy Brave Exvius – ein Mobile-Game.

Das ist für viele Fans klassischer Konsolen-Abenteuer ein Abturner. Wer Brave Exvius hingegen gespielt hat, zeigte sich oft erfreut. Tatsächlich ist Brave Exvius der Grund, warum das erste HD-2D-Spiel zu Final Fantasy überhaupt existiert, wie Producer Keisuke Nakashima verrät.

Brave Exvius sei „zu gut, um unspielbar zu werden“, wie Nakashima gegenüber Automaton Media im Interview sagt. Final Fantasy Brave Exvius wurde erst im letzten Jahr nach über 10 Jahren eingestellt.

Es schreit nach Final Fantasy

Wie Nakashima ausführt, sei bereits erstmals Ende 2020 der Vorschlag zum Spiel aufgekommen. Der Grund: Brave Exvius habe nicht die Anerkennung erhalten, die es verdient hätte. „Ich habe zuvor als Assistant Producer an FFBE gearbeitet und wollte all die Dinge, die das Spiel so großartig machen, einem noch breiteren Publikum zeigen“, so Nakashima.

Und weiter: „FFBE steckt voller unterhaltsamer Elemente aus jedem der nummerierten Titel der Hauptreihe von Final Fantasy. Luftschiffe und Chocobos tauchen auf, und in den versteckten Ecken der Dungeons liegen geheime Schatztruhen – es ist voll von Dingen, die nach Final Fantasy schreien.“

Er habe es schade gefunden, das so ein wunderbares Spiel auf dem Handy unspielbar werden würde. Schon als man Brave Exvius ursprünglich veröffentlichte, habe man Feedback von Fans erhalten, die das Spiel als Konsolentitel wollten. Das habe Nakashima frustriert. „Oder vielleicht sollte ich sagen, ich fand es so schade, dass sie es nicht einmal ausprobieren wollten.“

Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 für Switch 2, die alte Switch, PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.

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via GamesRadar, Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix