„Zu gut, um unspielbar zu werden“ – Der Grund, warum Final Fantasy Resonance existiert

Es war eine der überraschendsten Ankündigung während der Nintendo Direct vor wenigen Tagen. Final Fantasy Resonance, das erste „Final Fantasy“ in HD-2D-Grafik. Längst überfällig natürlich.
Im Anschluss sorgte ein Detail für Aufregung, das einige begeisterte und andere sich abwenden ließ. Das Spiel basiert auf dem ersten Handlungsbogen des Mobile-Games Final Fantasy Brave Exvius – ein Mobile-Game.
Das ist für viele Fans klassischer Konsolen-Abenteuer ein Abturner. Wer Brave Exvius hingegen gespielt hat, zeigte sich oft erfreut. Tatsächlich ist Brave Exvius der Grund, warum das erste HD-2D-Spiel zu Final Fantasy überhaupt existiert, wie Producer Keisuke Nakashima verrät.
Brave Exvius sei „zu gut, um unspielbar zu werden“, wie Nakashima gegenüber Automaton Media im Interview sagt. Final Fantasy Brave Exvius wurde erst im letzten Jahr nach über 10 Jahren eingestellt.
Es schreit nach Final Fantasy
Wie Nakashima ausführt, sei bereits erstmals Ende 2020 der Vorschlag zum Spiel aufgekommen. Der Grund: Brave Exvius habe nicht die Anerkennung erhalten, die es verdient hätte. „Ich habe zuvor als Assistant Producer an FFBE gearbeitet und wollte all die Dinge, die das Spiel so großartig machen, einem noch breiteren Publikum zeigen“, so Nakashima.
Und weiter: „FFBE steckt voller unterhaltsamer Elemente aus jedem der nummerierten Titel der Hauptreihe von Final Fantasy. Luftschiffe und Chocobos tauchen auf, und in den versteckten Ecken der Dungeons liegen geheime Schatztruhen – es ist voll von Dingen, die nach Final Fantasy schreien.“
Er habe es schade gefunden, das so ein wunderbares Spiel auf dem Handy unspielbar werden würde. Schon als man Brave Exvius ursprünglich veröffentlichte, habe man Feedback von Fans erhalten, die das Spiel als Konsolentitel wollten. Das habe Nakashima frustriert. „Oder vielleicht sollte ich sagen, ich fand es so schade, dass sie es nicht einmal ausprobieren wollten.“
Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 für Switch 2, die alte Switch, PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.
via GamesRadar, Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix
6 Kommentare
Ja gut. Dann Nier: Reincarnation als nächstes? Wenn man die Reihe eh komplett versauern lässt könnte man ja zumindest das wiederbeleben welches anders als Brave Exvius sogar noch zum Nier Canon dazugehört.
Da ich jetzt dank Steam weiss, dass es deutsche Texte hat, freue mich extrem auf das Spiel
Ich spiele keine Games auf dem Handy. Dieses ganze gacha System brauch ich nicht. Deshalb freut es mich, dass das Spiel als vollwertiger Titel auf Konsole erscheint. Final Fantasy VII ever crisis wird hoffentlich auch einmal als normales Spiel umgesetzt.
Da bin ich voll bei dir
Ich spiele eigentlich auch nichts auf dem Handy, Pokemon war/ist da die Ausnahme.
Auf Final Fantasy Resonance für PS5 freue ich mich aber richtig. Mir gefiel das, was ich bis jetzt sah sehr gut, aber auf dem Handy hätte ich das nicht spielen wollen.
Es wurde vor Ewigkeiten ja schon die Offline-Version angekündigt, die glaube ich dieses Jahr erscheinen sollte. Dann wurde es sehr lange ruhig um diese Version bis es glaube ich vor einigen Monaten nochmal erwähnt wurde?
Wenn ich mir Octopath Traveler 0 so anschaue und nun FF Resonance komme ich nicht umhin mir zu denken, dass das mittlerweile kein einfacher Port der Mobile-Version von Reincarnation mehr wird sondern viel mehr vermutlich ein von Grund auf neu entwickeltes Spiel, welches ebenfalls auf Grundlage des Mobile-Titels basiert, aber komplett eigenständig ist.