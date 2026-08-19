Nach 31 Jahren könnte dieser legendäre SNES-Klassiker endlich zurückkehren

Manche Klassiker verschwinden nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung praktisch vollständig von der Bildfläche. Terranigma gehört leider dazu: Das Action-JRPG von Quintet und Enix erschien 1995 und hat trotz seines heutigen Kultstatus bislang weder eine Portierung noch ein Remaster erhalten. Nach mittlerweile 31 Jahren könnte sich daran jedoch etwas ändern.

Ein neuer Teaser für das kommende Retro-Gaming-Showcase Pixel Arcadia enthält gleich mehrere ziemlich eindeutige Hinweise auf Terranigma. Was genau angekündigt wird, bleibt allerdings noch offen.

„Wake up!“ – die Hinweise sind kaum zu übersehen

Der lediglich rund 23 Sekunden lange Teaser verwendet eine arrangierte Version von „Prayer“ aus dem Soundtrack von Terranigma. Dazu ist die aus dem vierten Kapitel bekannte Zeile „Wake up! All the living things in the world await your awakening.“ zu hören. Besonders interessant ist zudem der Copyright-Hinweis „©SQUARE ENIX/QUINTET/Kamui Fujiwara“.

Für zusätzliche Spekulationen sorgt Kamui Fujiwara selbst. Der Manga-Künstler, der damals für das Charakterdesign verantwortlich war, reagierte auf die Ankündigung von Pixel Arcadia mit den vielsagenden Worten: „Ich kann nur sagen, dass ich nichts sagen kann!“

Was dahintersteckt, erfahren wir möglicherweise schon bald. Pixel Arcadia konzentriert sich sowohl auf moderne Spiele im Retro-Stil als auch auf HD-Neuauflagen älterer Titel. Entsprechend groß ist unter Fans nun die Hoffnung auf eine Neuauflage oder zumindest eine moderne Portierung von Terranigma. Bestätigt ist bislang allerdings lediglich, dass offenbar eine Ankündigung rund um den Klassiker bevorsteht.

Pixel Arcadia könnte Licht ins Dunkel bringen

Terranigma erschien ursprünglich im Oktober 1995 und wird gemeinsam mit Soul Blazer und Illusion of Gaia häufig als sogenannte „Quintet-Trilogie“ bezeichnet. Das Action-RPG erzählt die Geschichte von Ark, der aus dem unterirdischen Dorf Crysta aufbricht und im Laufe seiner Reise das Leben auf der Oberfläche der Erde wiedererweckt.

Das Pixel-Arcadia-Showcase findet am 24. August um 20 Uhr deutscher Zeit statt und wird über YouTube und Twitch übertragen. Dann dürfte sich zeigen, ob Terranigma nach 31 Jahren tatsächlich sein Comeback feiert. Das Showcase hat nun jedenfalls jede Aufmerksamkeit.

via Automaton Media, Bildmaterial: Terranigma, Quintett, Square Enix