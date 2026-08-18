Der Soundtrack zu Orbitals ist wie das Spiel und dessen Optik von Retro-Animes inspiriert

Mit Orbitals erwartet euch im September eines der auffälligsten Indie-Spiele des Jahres. Das im Retro-Anime-Stil gehaltene Koop-Abenteuer von Shapefarm setzt vollständig auf gemeinsames Spielen – und macht es euch dabei mit einem kostenlosen Friend’s Pass so einfach wie möglich

Falls doch mal kein Freund in der Nähe ist, könnt ihr wenigstens alleine Musik hören. Shapefarm hat jetzt Details zum Soundtrack und ein Musikvideo veröffentlicht. Fans des Haptischen dürfen sich über eine 7-Zoll-Schallplatte freuen, die ab sofort bei Black Screen Records* vorbestellbar ist.

Der Soundtrack von Orbitals ist wie das Spiel und dessen Optik von Retro-Animes inspiriert. „Einen Teil der nostalgischen Identität des Soundtracks macht die Sängerin aus, die sowohl das Opening- als auch das Ending-Theme des Spiels singt: die japanische Sängerin und Songwriterin Mami Ayukawa.“

Ayukawa kennt man von Titelsongs zu einigen klassischen Sci-Fi-Animes der 80er wie Mobile Suit Zeta Gundam. Für Orbitals singt sie das Opening-Theme ~Accelerating Destiny~ (加速する運命) und das Ending-Theme Heart To Heart ein. Das Musikvideo zum Opening seht ihr unten.

Die Schallplatte zu Orbitals

„Ich freue mich wirklich sehr und fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, den Titelsong für Orbitals zu singen“, so Ayukawa. „In diesen Song habe ich all die Seele und Liebe einfließen lassen, die ich seit den 1980ern in meine Musik lege. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass diese Gefühle die Herzen aller erreichen, die Freude an dem Spiel haben.“

Die eingangs erwähnte 7-Zoll-Schallplatte bietet den Opening- und Ending-Theme-Song. Darüber hinaus gibt es Karaoke-Versionen auf der B-Seite. Neben der Vinyl gibt es am 3. September zeitgleich mit dem Launch von Orbitals auch eine Veröffentlichung des digitalen Soundtracks.

Wer sich bereits einen ersten Eindruck von Orbitals verschaffen möchte, sollte außerdem einen Blick auf unsere Vorschau werfen. Orbitals erscheint am 3. September exklusiv für Nintendo Switch 2 – auch in einer „echten“ physischen Edition, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Das Musikvideo:

Bildmaterial: Orbitals, Kepler Interactive, Shapefarm