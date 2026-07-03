[Update] Eines der glücklosesten „Final Fantasy“-Spiele könnte für Switch neu aufgelegt werden

Die Geschichte um Final Fantasy XV ist bekanntlich eine lange und eine rückblickend sehr interessante. Die Veröffentlichung des Spiels jährt sich im November zum zehnten Mal. Richtig, Final Fantasy XV wird 10 Jahre alt.
Der Beginn der Entwicklung des Spiels ist inzwischen 20 Jahre her. Das allein sagt einiges über Final Fantasy XV, das einst mal als „Final Fantasy Versus XIII“ angekündigt wurde. Als das Spiel 2016 erschien, war es spürbar lückenhaft.
Final Fantasy XV erhielt in der Folge zahlreiche Updates, die das Spiel besser machten. DLCs sollten den Teppich weiter flicken, doch der Großteil wurde ersatzlos gecancelt – und später in einem Buch* verarbeitet. Es gibt einige „Final Fantasy“-Fans, die davon träumen, dass Square Enix das Spiel noch einmal richtig in die Hände nimmt.
Ein vollwertiges Final Fantasy XV mit allen Überarbeitungen und allen (geplanten) Inhalten – das wär’s doch. Bei einem Shareholder-Meeting, aus dem Nintendo Everything zitiert, wurde nach einem „Remake“ von Final Fantasy XV für Nintendo Switch gefragt.
Es wäre nicht unmöglich
Ja, da fehlt die „2“ im Konsolennamen, aber das ist kein Fehler. Man möchte meinen, hier wird auf die Switch 2 abgezielt und das ist vielleicht auch so. Vielleicht bringt die Veröffentlichung des Skripts durch Square Enix später Klarheit. Bis dahin müssen wir uns auf Erzählungen von Besuchenden verlassen.
Die Antwort jedenfalls: „Es gibt zwar Hardware-Einschränkungen, aber aus Sicht der technischen Spezifikationen ist es nicht völlig unmöglich, daher wird dies derzeit geprüft.“ Vor vielen Jahren erteilte der damalige Director Hajime Tabata einer Switch-Portierung eine Absage, aber das war 2017. Es folgte die sehr mäßige „Pocket Edition“, die wir mal ganz weit außen vor lassen.
Update, 3. Juli 2026: Das offizielle Skript von Square Enix liegt vor; tatsächlich dreht sich die Frage als auch die Antwort um eine „Switch 2“-Version. Ansonsten fällt die Antwort sinngemäß genauso aus, wie die Besuchenden berichtet haben. Nachfolgend die Antwort aus dem offiziellen Skript:
Zunächst einmal gibt es zwar gewisse Hardware-Einschränkungen, wenn es darum geht, das Spielerlebnis von „FINAL FANTASY XV“ originalgetreu nachzubilden, doch können wir sagen, dass dies nicht gänzlich unmöglich ist. Was die Frage angeht, ob wir das Spiel tatsächlich auf der Nintendo Switch 2 veröffentlichen werden, werden wir Ihre Rückmeldung als wertvolle Perspektive in Bezug auf das Marketing und zukünftige Plattformoptionen an das Entwicklungsteam weiterleiten.
Trotz seiner hürdenreichen und schier endlosen Entwicklung wurde Final Fantasy XV von den Fans und Presse 2016 nicht weniger kontrovers aufgenommen als „Final Fantasy“-Spiele zuvor. Würdet ihr das Spiel noch einmal spielen wollen? Oder gar erstmals spielen, wenn es auf der Switch (2) erscheint?
Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix
15 Kommentare
Naja, XV brauch ich jetzt nicht nochmal. Hab es damals in der Standard-Version gespielt und fand es sehr ernüchternd.
Gar nicht so sehr von der Handlung und wie man die umgesetzt hat oder weil es halt nicht Versus wurde, sondern tatsächlich wegen dem faden Gameplay. Vor allem seh ich halt immer die Truppe vor mir, die eine halbe Stunde durch Wald und Wiesen läuft und bestenfalls irgendwo eine Mandarine fürs nutzlose Kochen findet.
Da bräuchte es schon eher ein Realm Reborn, VX Edition, aber das Ding hab ich damals gespielt, als määh empfunden und abgeheftet, da trauere ich auch nichts hinterher, was hätte sein können.
Was ich mochte, ist da echt wenig. Abgesehen vom feschen Cor (von dem ich mir aber auch mehr erwartet hätte) ist's da aber tatsächlich Lunafreya.
Die find ich wirklich einen verdammt starken Charakter, grad in der deutschen Version (siehe "Muss ich eine Göttin belehren?" zu Leviathan, das ist mir echt im Gedächtnis geblieben) und ihre Abschiedsszene gehört immer noch zu meinen Favoriten der gesamten Reihe, die nimmt mich heute noch mit.
Und das automatische Fahren mit dem Regalia bei Regen fand ich immer total entspannend.
XVI spiel ich übrigens gerade erstmals und hab damit meinen Spass! Mia gfoit's.
FfXV war für mich ein Drama. Ich hab alles geliebt was angekündigt wurde, bis kurz vor Release. Haben sie gut damals kaschiert, wie stark das Game einfach voller Lücken war mit „3Monate später“ und ähnlichem. Designtechnisch fand ich als ffviii Fan die Charaktere und das weltdesign unfassbar gut, deswegen war ich auch so sauer was tabata mit der Vorlage gemacht hat.
Es lief doch auf der PS4 schon rund... also packt die Switch 2 das locker. Ist denn immer noch nicht angekommen, dass die Switch 2 sogar besser als die PS4 Pro ist?
Optimierungen müsste man vielleicht trotzdem machen, weil die Switch 2 eine andere Systemstruktur hat und FF15 glaube ich nicht so gut opimiert war. Lief damals zwar okay auf der PS4 aber schon mit diversen Rucklern und langen Ladezeiten.
Ich mochte es ja und würde es gerne nochmal spielen für Switch 2^^
Nö. Besser als 16 ist allerdings, um fair zu sein, nicht schwer.
Wow genauso erging es mir bei beiden Spielen auch. Exakt so.