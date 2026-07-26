Clive Rosfield aus Final Fantasy XVI feiert im Oktober sein Comeback – neben Noctis und Vaan

Final Fantasy XVI wurde von Fans kontrovers aufgenommen – wie vermutlich jedes Final Fantasy – aber auf einen können sich die meisten Fans einigen: Ben Starr als Clive Rosfield. Der Synchronsprecher ist beliebt in der Fanszene und das kommt auch dem Protagonisten des Spiels zugute.

Aber das allein ist nicht der Grund, dass Clive bald seine Rückkehr feiert. Er ist einer von insgesamt 26 sogenannten Visionen in Final Fantasy Resonance und unterstützt SpielerInnen im Kampf – übrigens neben den allseits bekannten, klassischen Beschwörungen wie Ifrit.

Visionen sind die kristallisierte Essenz eines Charakters. Schließt ihr Ereignisse mit Charakteren ab, erhaltet ihr deren Visionen. Damit könnt ihr dann Rain und seine Verbündeten ausrüsten, um die Macht der Visionen zu nutzen, Werte zu verbessern und neue Fähigkeiten freizuschalten.

Jeder Charakter kann immer nur eine Vision ausrüsten. Die Affinität zu dieser Vision kann dann durch Kämpfe gestärkt werden, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Am Ende einer Bonusphase könnt ihr die Resonanz einer Vision auslösen, eine spezifische Technik, die in vielen Formen erscheint und enormen Schaden anrichtet.

Clive an der Seite von Fina

Neben Clive, den man im aktuellen Pixel-Trailer bei der Zeitmarke 2:26 ganz kurz an der Seite von Fina sieht, gibt es auch andere klassische Helden der Hauptreihe wie Noctis, Squall, Tidus, Cloud, Zidane und Vaan. Die Zahl der Visionen lässt es bereits vermuten: Square Enix nutzt nicht nur Hauptcharaktere der Serie. Es gibt auch einige originale Visionen, die extra für das Spiel erschaffen wurden. Dazu gehört unter anderem Aileen, die kürzlich vorgestellt wurde.

Final Fantasy Resonance soll das Spiel sein, das es gegeben hätte, wenn Square Enix nach Final Fantasy IV, V und VI weiter auf Pixel-Art gesetzt hätte. Mit Final Fantasy VII hat es uns wahrlich nicht schlecht erwischt, aber diese alternative Zeitlinie klingt trotzdem spannend. Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 für Switch 2, die alte Switch, PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.

via GameRant, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse; FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.