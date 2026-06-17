Persona 4 Revival tauscht seine englischen Stimmen aus – jetzt kennen wir die Nachfolger

Schon vor dem aktuellsten Trailer von Persona 4 Revival war bekannt, dass Atlus die englische Synchronisation für das Remake komplett neu besetzen würde. Während die japanischen SprecherInnen ihren Rollen treu bleiben, werden die englischen Stimmen sämtlicher Hauptcharaktere neu aufgenommen.

Nun hat Atlus die ersten Mitglieder des neuen Casts offiziell vorgestellt – und sie sind voller Demut gegenüber dem ursprünglichen englischen Cast.

Das sind die neuen Stimmen von Persona 4 Revival

Die Rolle des Protagonisten (Yu) übernimmt Nazeeh Tarsha, den viele bereits als englische Stimme von Kafka Hibino aus Kaiju No. 8 oder Seth Lowell aus Zenless Zone Zero kennen könnten.

Yosuke Hanamura wird von Paul Castro Jr. gesprochen, der unter anderem Rindo Kanade aus NEO: The World Ends with You seine Stimme lieh. Anne Yatco, bekannt als Raiden Shogun aus Genshin Impact und Nobara Kugisaki aus Jujutsu Kaisen, übernimmt die Rolle von Chie Satonaka.

Für Yukiko Amagi wurde Brianna Knickerbocker verpflichtet. Anime-Fans kennen sie unter anderem als Rem aus Re:Zero oder Kanao Tsuyuri aus Demon Slayer. Marie wird künftig von Ari Thrash gesprochen, die unter anderem Yao Guang aus Honkai: Star Rail vertont.

Die neuen SprecherInnen verneigen sich vor dem Original

Besonders interessant sind die Reaktionen der neuen Besetzung. Statt die Rollen einfach zu übernehmen, betonen viele der Beteiligten öffentlich ihren Respekt vor den ursprünglichen SprecherInnen.

Brianna Knickerbocker bezeichnete Yukiko auf Social Media als eine „die absolute Traumrolle, die auf jeder Bucket List stehen muss“ und versprach den Fans: „Wir alle haben so viel Liebe in diese Geschichte bzw. dieses Spiel gesteckt. Ihr werdet es alle LIEBEN.“

Besonders schön: Amanda Winn Lee, die Yukiko im Original sprach, meldete sich ebenfalls zu Wort und begrüßte ihre Nachfolgerin ausdrücklich: „Das sind fantastische Neuigkeiten. Brianna ist ein absoluter Schatz, und ich weiß, dass sie diese Rolle grandios meistern wird.“

Auch Paul Castro Jr. machte deutlich, wie viel ihm die Figur bedeutet: „Ich weiß, wie viel diese Reihe und insbesondere dieser Titel den Persona-Fans bedeutet.“

Besonders ausführlich äußerte sich Nazeeh Tarsha. Er erklärte, dass das gesamte neue Ensemble großen Respekt vor den ursprünglichen Darbietungen habe: „Meine Besetzung und ich stehen auf den Schultern von Giganten.“ Zugleich zeigte er Verständnis für Fans, die den Wechsel kritisch sehen „Johnny [Johnny Yong Bosch, Stimme vom Yu im Original] wird für mich und viele andere für immer der Größte aller Zeiten bleiben, und ich kann nur hoffen, seiner Größe jemals nahezukommen.“

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Zudem wird das Rollenspiel direkt zum Start im Game Pass verfügbar sein. Was die 250 Euro teure Collector’s Edition* alles zu bieten hat, erfahrt ihr übrigens hier.

Ob die neuen Stimmen am Ende bei den Fans genauso gut ankommen wie ihre VorgängerInnen, wird sich spätestens zur Veröffentlichung von Persona 4 Revival zeigen. Was ist eure Meinung?

via Gematsu (2), Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio