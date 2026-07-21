Neuer Hinweis macht Fans Hoffnung auf wichtiges Feature für Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Fast fünf Monate ist es inzwischen her, dass Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün relativ überraschend für Nintendo Switch veröffentlicht wurden. Seitdem warten viele TrainerInnen auf die angekündigte Unterstützung für Pokémon HOME.

Nun gibt es neue Hinweise darauf, dass die Integration möglicherweise nicht mehr lange auf sich warten lässt. Auslöser ist ein neues Update für die beiden Spiele.

„Shadow“-Update sorgt für Spekulationen

Der Pokémon-Content-Creator Light_88_ machte auf Twitter auf ein kleines Update aufmerksam, das für nahezu alle Sprachversionen der Spiele – mit Ausnahme der englischen und japanischen Version – veröffentlicht wurde. Offizielle Patchnotes gibt es nicht, weshalb unklar bleibt, welche Änderungen vorgenommen wurden.

Genau das sorgt jedoch für Spekulationen. In der Vergangenheit erhielten Pokémon-Spiele häufiger kleinere oder einfach unscheinbare Updates, kurz bevor die Unterstützung für Pokémon HOME freigeschaltet wurde. Da seit der Veröffentlichung inzwischen mehrere Monate vergangen sind, halten viele Fans einen baldigen Start deshalb für durchaus möglich.

Kommt mehr als nur Pokémon HOME?

Einige Fans gehen sogar noch einen Schritt weiter. In den Kommentaren wird die Theorie aufgestellt, dass das Update bereits Vorbereitungen für die ebenfalls seit Längerem erwarteten Switch-Versionen von Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd enthalten könnte. Zusammen mit Pokémon HOME würden sich dann endlich auch Tauschfunktionen zwischen den Spielen realisieren lassen.

Gerade das wünschen sich viele SpielerInnen. In Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün lässt sich der Nationaldex derzeit nämlich nicht vollständig abschließen, da ursprünglich Tauschverbindungen zu anderen Spielen der dritten Generation vorausgesetzt wurden.

Noch handelt es sich dabei allerdings lediglich um Spekulationen. Ob das Update tatsächlich den Pokémon-HOME-Support vorbereitet – oder vielleicht sogar mehr – dürfte sich vermutlich erst mit einer zukünftigen Ankündigung von The Pokémon Company zeigen.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Blattgrüne Edition, Nintendo, The Pokémon Company