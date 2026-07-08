Gerücht: Ein Microsoft-Deal soll angeblich Atlus-Spiele für Switch 2 ausbremsen

Dass Persona 3 Reload erst rund eineinhalb Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung den Weg auf eine Nintendo-Konsole fand, sorgte bei vielen Fans für Verwunderung. Ein ähnliches Bild zeigt sich aktuell bei Metaphor: ReFantazio, das erst im November für Nintendo Switch 2 erscheint. Nur Raidou Remastered scheint von diesem Muster ausgenommen zu sein.

Natürlich gibt es auch naheliegende Erklärungen. Die Nintendo Switch 2 ist erst seit gut einem Jahr auf dem Markt, während Persona 3 Reload und Metaphor: ReFantazio bereits früher erschienen sind.

Hinzu kommen mögliche technische Herausforderungen: So lief Persona 3 Reload zum Start auf der Switch 2 nicht völlig problemlos und musste zunächst durch Patches verbessert werden.

Ein neues, bislang unbestätigtes Gerücht will nun ebenfalls erklären, warum Atlus-Spiele zuletzt oft erst deutlich später auf Nintendo-Hardware erschienen sind.

Microsoft-Deal sollen Ports verzögert haben

Laut dem spanischen YouTuber und etablierten Microsoft-Leaker Extas1s auf Twitter, der unter anderem das Persona 4 Remake korrekt vorausgesagt hatte, soll Microsoft in der Vergangenheit Vereinbarungen mit Atlus getroffen haben, die Veröffentlichungen auf Nintendo-Hardware zeitweise einschränkten. Als ursprüngliche Quelle nennt er den Leaker Nash Weedle, der dies erstmals in seinem Podcast erwähnt hatte.

Demnach seien die Vereinbarungen Teil von Microsofts Strategie gewesen, die eigene Position auf dem japanischen Markt zu stärken. Gleichzeitig behauptet Nash Weedle, dass Atlus unter der neuen Xbox-Führung rund um Asha Sharma eine Verlängerung dieser Verträge abgelehnt habe, da sie wirtschaftlich nicht mehr attraktiv gewesen seien.

Nash Weedle lag mit früheren Gerüchten sowohl richtig als auch daneben. Erst vor Kurzem bestätigte sich jedoch seine Vorhersage, dass Nintendo eine Art Achievement-System für die Switch 2 einführen würde – wenn auch in einer anderen Form als bei der Konkurrenz.

Auffällige Veröffentlichungspolitik

Die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Atlus besteht bereits seit mehreren Jahren. So feierten zuletzt sowohl Persona 4 Revival als auch Persona 6 ihre großen Enthüllungen im Rahmen von Xbox-Präsentationen. Bislang wurden beide Spiele zwar auch für die PlayStation 5 angekündigt, jedoch noch nicht offiziell für die Nintendo Switch 2.

Ob Microsoft tatsächlich Einfluss auf den Veröffentlichungszeitplan von Atlus-Spielen auf Nintendo-Hardware genommen hat, bleibt derzeit jedoch reine Spekulation. Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft oder Atlus zu den aktuellen Gerüchten gibt es bislang nicht.

Bildmaterial: Persona 5 Tactica, Atlus, P-Studio