Persona 3 Reload: Neuer Patch soll Performance auf der Switch 2 endlich verbessern

Persona 3 Reload ist seit einiger Zeit auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar – allerdings nicht ganz ohne Startschwierigkeiten. Viele Spieler klagten seit Veröffentlichung über Performance-Probleme, vor allem was die Bildrate anging. Genau hier setzt jetzt ein neues Update an.

Das macht der neue Patch

Mit Version 1.03 hat Atlus einen Patch veröffentlicht, der die Performance verbessern soll. Besonders wichtig: Der Performance-Modus im TV-Modus zielt nun auf 60 Bilder pro Sekunde ab. Zusätzlich wurde die Stabilität der Framerate sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus verbessert. Die Demo von Persona 3 Reload für die Switch 2 soll in den kommenden Tagen auch dieses Update erhalten.

Es handelt sich dabei nicht um ein riesiges Content-Update, aber um genau die Art von Patch, auf die viele gewartet haben. Wer bisher gezögert hat oder von den technischen Problemen genervt war, sollte jetzt definitiv nochmal reinschauen.

Persona 3 Reload ist aktuell für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One sowie PC erhältlich. Die Probleme mit der „Switch 2“-Version haben dem Erfolg keinen Abbruch getan. Die Neuauflage hat sich über 2 Millionen Mal verkauft. Jetzt geht der Blick in Richtung Persona 4 Revival – denn Persona 6 ist nach wie vor nicht angekündigt.

