Gamescom sorgt für Novum und erreicht 2026 einen „neuen Meilenstein“

Dass es auf der Gamescom in Köln jedes Jahr voll wird, ist längst kein Geheimnis. Auch 2026 dürfte das größte Gaming-Event der Welt wieder unzählige BesucherInnen anziehen.

Doch nicht nur die Hallen werden voll mit Fans sein – auch auf Ausstellerseite ist die Nachfrage so groß wie nie zuvor. Wie die Veranstalter bekannt gaben, sind sämtliche verfügbaren Ausstellungsflächen erstmals vollständig ausgebucht.

Nachfrage so hoch wie nie zuvor

Nachdem die Messefläche bereits im vergangenen Jahr erweitert wurde, reicht selbst das zusätzliche Angebot nicht mehr aus. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage arbeiten der game – Verband der deutschen Games-Branche und die Koelnmesse bereits an Konzepten, die Gamescom ab 2027 weiter wachsen zu lassen.

Zudem wurden weitere Unternehmen für die diesjährige Messe bestätigt. Neu dabei sind unter anderem Aerosoft, Embark Studios, Giants Software, Konami, Level Infinite, NC, und Tencent Games. Sie ergänzen das bereits hochkarätige Line-up mit Unternehmen wie Nintendo, Xbox, Bandai Namco, Capcom, HoYoverse, SEGA, Ubisoft, Electronic Arts und vielen weiteren.

Opening Night Live erst der Anfang

Auch das Rahmenprogramm wächst weiter. Die Gamescom Opening Night Live mit Geoff Keighley und Eefje „Sjokz“ Depoortere eröffnet die Messe am 25. August erneut mit zahlreichen Weltpremieren, Neuankündigungen und Updates. Bereits bestätigt sind unter anderem neue Einblicke zu METRO 2039 und The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past.

Die Gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August in Köln statt. Bereits am 24. August startet mit der gamescom dev die Entwicklerkonferenz, während der 26. August traditionell FachbesucherInnen und Medien vorbehalten ist.

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