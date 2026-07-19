HoYoverse bringt fünf Spiele zur Gamescom – und zwei davon sind neu

HoYoverse vergrößert dieses Jahr seinen Stand auf der Gamescom Köln und bietet vom 26. bis 30. August gleich fünf Spiele am Stand B030 in Halle 6.1 der Koelnmesse in Deutschland an.

Auf rund 660 m² gibt es viel zu sehen, darunter zwei Neuheiten: Honkai: Nexus Anima und Petit Planet, welche wir bereits anspielen konnten, feiern ihr Offline-Debüt auf der Gamescom und sind vor Ort anspielbar.

Dazu kommen mit Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero weitere inzwischen länger verfügbare Spiele, welche ihr in der neuesten Version erleben könnt. Hier freuen sich Fans auf imposante Stände, zahlreiche Fan-Artikel, Cosplayer und andere Interaktionen.

Eine Europa-Premiere

Honkai: Nexus Anima lässt euch eine Kleinstadt erleben, in der Menschen und Animas zusammenleben. Highlight des Standes wird eine Schnurella-Figur den Charme der Fantasy-Welt in die Realität bringen. Außerdem haben Besucher die Chance, verschiedene offizielle, limitierte Fan-Artikel mit Anima-Thema zu erhalten, um exklusive Andenken an diese wundersame Reise zu bewahren!

Cozy wird es dagegen bei der Anspielstation von Petit Planet. Unter dem Motto „Die Freude des Augenblicks verbinden“ könnt ihr die niedliche Lebenssimulation erstmals exklusiv in Europa sehen. Der Stand wird dabei von den romantischen Szenen des Sternenmeers aus dem Spiel inspiriert sein – und mit flauschigen Nachbarn eine entspannte Zeit verbringen sowie gärtnern und bauen. Die niedliche Sternenmeerfahrerin Elsasani und Oumuamua werden sogar persönlich vor Ort sein.

Snezhnaya erleben und Rave-Musik hören

Neu ist auch der Ausstellungsbereich zum Snezhnaya-Thema von Genshin Impact, denn Version 7.0 wird wenige Tage vor der Gamescom erscheinen. Bei der Gestaltung wird insbesondere das ikonische Eisenbahnsystem des Landes und seiner Statue der Sieben in den Fokus gerückt – und für Fans gibt es Kühlschrankmagneten, Abzeichen zum Snezhnaya-Thema und weitere exklusive Fan-Artikel zu gewinnen.

Etwas weniger exklusiv, aber dennoch interessant geht es bei Version 4.4 von Honkai: Star Rail zu, in der Trailblazer den Messestand zum Thema Planarcadia bestaunen dürfen. Der hoch am Himmel schwebende Phantasmond, die überall verstreuten Wispaes und Imagenaes, die vertrauten und beliebten Furbo-Journalisten und auch der Schaffner des Astralexpresses, Pom-Pom, sowie zahlreiche beliebte Cosplayer als besondere Gäste am

Stand von Honkai: Star Rail auftreten und mit den SpielerInnen interagieren.

Zenless Zone Zero bietet an seinem Stand eine ikonische fliegende Drohne von Bangboo Eous, welche die BesucherInnen mit offenen Armen begrüßt. Hier kann man auch der Minialbum-Schallplatte von Zenless Zone Zero lauschen – die Platten scratchen ist diesmal aber nicht erlaubt, im Gegensatz zum Auftritt auf dem ZZZ FES 2025. Ein Highlight sind die Cosplayer, mit welchen ihr plaudern und Fotos knipsen könnt.

Für echte Fans gibt es eine Cosplay-Modeshow, herausfordernde Wettbewerbe und Ratespiele sowie exklusive Fan-Artikel. Im Fan-Artikel-Bereich wird eine Kaufaktion veranstaltet und auch limitierte Überraschungstüten werden käuflich erwerbbar sein.

Bildmaterial: Honkai: Nexus Anima, miHoYo, Hoyoverse