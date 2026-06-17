Capcom bestätigt Gamescom-Teilnahme und hat diese zwei Weltpremieren im Gepäck

Bisher ist die Liste der Aussteller für die Gamescom 2026 noch sehr überschaubar. Alles bestens – wir bewegen uns noch im üblichen Zeitrahmen. Das mag euch anders vorkommen, weil Nintendo in diesem Jahr seine Teilnahme wirklich ungewohnt früh bekannt gab.

Jetzt wird die Gästeliste um einen japanischen Publisher reicher: Capcom hat die Teilnahme an der Messe in Köln bestätigt. Mit dabei ist eine spielbare Version von Onimusha: Way of the Sword sowie die spielbaren Weltpremieren von Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override.

Des Weiteren steht Street Fighter 6 „ebenfalls auf dem Programm der Messe für ein unverzichtbares Erlebnis“, so Capcom. Insgesamt werden am Capcom-Messestand in Halle 9, Stand A070 „auf einer Fläche von mehr als 950 Quadratmetern rund 60 Stände mit spielbaren Demos zu finden sein.“

„Capcom bietet den Besuchenden zudem weitere spannende Angebote sowie eine Reihe von Livestreams, die während der gesamten Dauer der Messe direkt aus Köln in die ganze Welt übertragen werden. Für das deutschsprachige Publikum bietet Capcom zusätzlich täglich von früh bis spät Sendungen an, die von Rocket Beans TV produziert und moderiert werden.“

Onimusha: Way of the Sword, mutmaßlich der Headliner im Capcom-Line-up, erscheint kurz nach der Messe am 25. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und Steam. Eine spielbare Demo steht seit der neuerlichen State of Play aber auch schon in den digitalen Stores bereit.

Bildmaterial: Mega Man: Dual Override, Capcom