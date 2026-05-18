Gamescom 2026: Nintendo bestätigt die Teilnahme – doch was gibt es zu sehen?

Es ist jedes Jahr eine Wundertüte: Ob Nintendo bei der Gamescom dabei ist oder nicht, eruiert man in Frankfurt in jedem Jahr aufs neue. Manchmal kommt man zur Einschätzung: gewinnbringend.

Aber wenn man nicht oder nicht genug zu zeigen hat, verzichtet man auch gerne mal auf den Messeauftritt, unabhängig davon, ob Fans oder Branche Nintendo gerne dabei hätten oder nicht.

Für 2026 legte man sich jetzt ungewohnt früh fest. Wie Nintendo heute in den sozialen Medien bekannt gibt, wird man an der Gamescom 2026 in Köln teilnehmen. Was Nintendo dabei präsentiert, ist noch offen.

Nintendo ist der erste große Entwickler und Publisher, der seine Teilnahme bestätigt hat. Xbox lässt sich für gewöhnlich nicht lumpen, bei Sony verhält es sich ähnlich wie bei Nintendo. 2025 war Sony beispielsweise nicht dabei.

Was wird Nintendo bei der Gamescom 2026 zeigen?

Was Nintendo in Köln zeigt, ist vollkommen offen. Das liegt auch daran, dass das Spiele-Line-up aktuell soviel Weitblick bietet wie ein N64-Level. In dieser Woche erscheint Yoshi and the Mysterious Book, es folgen Star Fox im Juni und Splatoon Raiders im Juli. Im August erst gibt’s die Gamescom.

Dass Nintendo auch gerne mal Spiele zeigt, die bereits erhältlich sind, ist auch klar. Der aktuelle Ausblick gibt nur noch Fire Emblem: Fortune’s Weave her. Pokémon Wind und Welle sind erst für 2027 geplant und werden bei der Gamescom 2026 keine Rolle spielen.

Bleiben: Third-Party-Auftritte (auch die nimmt man gern bei den knallroten Spielstationen auf) und bisher unangekündigte Titel. Nach den für gewöhnlich ereignisreichen Juni-Wochen sind wir wahrscheinlich ein bisschen schlauer.

Bildmaterial: Nintendo