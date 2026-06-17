Zwei von drei sind sicher: Xbox bestätigt die Teilnahme an der Gamescom 2026

Wenn auf einen der drei Konsolenhersteller in den letzten Jahren immer Verlass war, dann auf Xbox. Während Sony und Nintendo sich hin und wieder eine Pause gönnten, war Xbox in Köln Dauergast. So wird es auch 2026 sein. Heute hat Xbox seine Rückkehr zur Gamescom bestätigt.

Neben dem Messestand vom 26. bis zum 30. August wird man auch ein Fan-Fest feiern. Als Gaming-Highlight stellte man heute erstmal nur Gears of War: E-Day vor, wovon „auch die Kampagne“ spielbar sein wird.

Weitere Spiele wird man wohl in Zukunft noch vorstellen, darunter wie immer sicherlich auch den ein oder anderen Third-Party-Titel. Senua von Ninja Theory wird wohl nicht zu sehen sein und zwar (leider) nicht nur, weil es erst für 2027 angekündigt war. Aktuell müssen sich Fans um das Studio sorgen.

Mit Xbox und der bereits bestätigten Teilnahme von Nintendo sind damit zwei von drei Konsolenherstellern für die diesjährige Gamescom gebucht. Fehlt nur noch Sony, die im September immerhin Wolverine veröffentlichen wollen. Mal sehen. Heute hatte bereits Capcom seinen Messeauftritt angekündigt.

Bildmaterial: Xbox