Zeit, dass sich was dreht: Donkey Kong bekommt offenbar schon bald neue LEGO-Sets

Da kommt offenbar etwas ins Rollen: LEGO hat mit einem neuen Teaser-Video erstmals offiziell angedeutet, dass weitere Sets rund um Donkey Kong geplant sind.

In dem kurzen Social-Media-Clip ist ein heranrollendes LEGO- bzw. „Donkey Kong“-Fass zu sehen, während gleichzeitig das Donkey-Kong-Logo unter dem LEGO-Schriftzug eingeblendet wird. Begleitet wird das Ganze von der Zeile: „There’s plenty more where this came from!“ und „Rolling Soon“.

Gerüchte um Arcade-Automat bekommen neuen Auftrieb

Damit scheinen sich die Gerüchte rund um den angeblichen LEGO Super Mario Donkey Kong Arcade Automat (72051) weiter zu verdichten. Bereits im März waren erste Gerüchte zu einem möglichen LEGO-Arcade-Automaten aufgetaucht.

Das Fass im Teaser passt dabei perfekt zu den klassischen Arcade-Spielen aus den frühen 1980er Jahren, in denen Donkey Kong erstmals auftauchte und Fässer auf Mario schleuderte. Noch bliebt das aber alles Spekulation. Es gab übrigens schon in der Vergangenheit Lego-Sets mit Donkey Kong. Diese waren aber Teil der Sets mit den interaktiven Mario-Figuren und eher an jüngere Fans gerichtet.

Bisher haben wir für 2026 nur ein neue Mario-Kart-Set bekommen. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass zukünftige Mario-Sets erstmals richtige Minifiguren enthalten sollen. Ob diese Änderung auch für mögliche Donkey-Kong-Sets gilt, bleibt allerdings abzuwarten.

via Stonewars, Bildmaterial: Donkey Kong Country Returns HD, Nintendo