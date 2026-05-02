Neues LEGO-Set zu Animal Crossing setzt auf einen komplett neuen Stil

Mit LEGO 77059 „Ausflug mit Nepp und Schlepp“ bringt die LEGO-Reihe zu Animal Crossing frischen Wind ins Sortiment. Das Set erscheint am 1. August 2026 und setzt erstmals auf sogenannte „brick-built“ Figuren: Nepp und Schlepp werden nicht als klassische Minifiguren umgesetzt, sondern als größere, aus Steinen gebaute Charaktere.

Mit insgesamt 513 Teilen entsteht eine kleine Szene rund um eine rote Brücke, inklusive Flussufer, Pflanzen und kleinen Details wie einem Geschenkballon. Auffällig sind die neu gestalteten Gesichtselemente mit großflächigem Druck sowie neue Bauteile für die Arme. Das neue LEGO-Set ist im LEGO-Store* schon vorbestellbar.

Spiel- und Ausstellungsstück zugleich

Laut LEGO richtet sich das Set an Fans ab 10 Jahren und verbindet spielerische Elemente mit Display-Charakter. So lassen sich kleine Funktionen integrieren, etwa bewegbare Fische im Wasser oder ein verstecktes Fossil. Zubehör wie Angelrute, Köder oder ein Schmetterling sorgen zusätzlich für typisches Animal-Crossing-Feeling.

Preislich liegt das Set bei 59,99 Euro und markiert aktuell die größte Neuheit der Reihe für 2026. Insgesamt bleibt das Jahr für die LEGO-Umsetzung der Serie bislang überschaubar – weitere Sets sind derzeit nicht angekündigt. Wobei es auch noch Gerüchte um ein teures Set in der Zukunft gibt. Was haltet ihr jetzt von dem angekündigten Set?

Apropos Animal Crossing: Kürzlich überraschte Nintendo die Fans der Reihe mit zwei kleinen Geschenk anlässlich des 25-jährigen Jubiläums. In Animal Crossing: New Leaf gibt es zum Beispiel einen neuen Gegenstand, der ein Throwback zu den Anfängen der Reihe darstellt.

Das neue Set:

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO; Animal Crossing: New Horizons, Nintendo