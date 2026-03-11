LEGO-Luigi stiehlt seinem Bruder die Show – aber der setzt 2027 noch eins drauf

Passend zum Mario-Day am 10. März gab es eine weitere Ankündigung von LEGO und Nintendo: Mit Mario Kart: Luigi & Turboflitzer (72050) bekommt die LEGO-Mario-Kart-Reihe ein neues großes Set.

Das Modell richtet sich vor allem an erwachsene Sammler und umfasst 2.234 Teile. Im Mittelpunkt steht eine baubare Luigi-Figur, die im gelb-blauen Mach-8-Kart sitzt. Typisch für viele größere LEGO-Sammlermodelle verzichtet das Set vollständig auf Aufkleber und setzt stattdessen auf bedruckte Teile.

Außerdem besitzt der Wagen eine kleine Spielfunktion: Durch Drehen der Räder lassen sich rotierende Flammen-Elemente am Heck bewegen. Das Set erscheint am 1. April 2026 und kostet 179,99 Euro. Im LEGO-Store könnt ihr* das Set schon vorbestellen.

Für viele Nintendo- und LEGO-Fans geht das Luigi-Kart als Sieger im LEGO-Kart-Duell mit Mario hervor. Nicht nur, weil es größer ist und „schneller“ aussieht – vermutlich auch, weil LEGO-Luigi unweigerlich Erinnerungen an das Death-Stare-Meme weckt. Luigi stiehlt seinem Bruder also die Show … aber der schlägt zurück!

Bilder zu LEGO-Luigi

Mario-Minifiguren kommen

Viele LEGO- und Mario-Fans warten seit Jahren darauf – und nun scheint es endlich so weit zu sein. LEGO hat in einem kurzen Teaser angekündigt, dass LEGO Super Mario im Jahr 2027 erstmals klassische Minifiguren erhalten wird.

Seit dem Start der Reihe im Jahr 2020 setzte LEGO bei Super Mario vor allem auf ein eigenes Spielsystem mit großen elektronischen Figuren von Mario, Luigi oder Peach. Klassische LEGO-Minifiguren fehlten jedoch bislang komplett – ein Punkt, der von Fans immer wieder kritisiert wurde.

Ein neues Video auf dem Twitter-Account von Nintendo deutet nun eine große Änderung an. Darin ist eine grüne Warp-Röhre zu sehen, aus der eine Minifigur von Mario springt. Die Figur nutzt dabei klassische LEGO-Elemente für Beine und Torso, während der Kopf samt roter Mütze ein speziell entwickeltes Teil ist. Das Video endet mit dem Hinweis „Coming 2027!“, konkrete Sets wurden bislang jedoch noch nicht angekündigt.

In eine ganz ähnliche Richtung gingen übrigens auch die Gerüchte um die zukünftigen LEGO-Pokémon-Sets. Diese sollen demnach künftig ebenfalls mit Minifiguren ausgestattet sein. Was haltet ihr davon, dass Mario endlich als Minifigur herauskommt? Und wie gefällt euch das neue Mario-Kart-Set?

via Stonewars (2), Bildmaterial: Mario Tennis Fever, Nintendo; LEGO