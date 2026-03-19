Videospielgeschichte im LEGO-Format: Neue Gerüchte lassen auf legendäres Set hoffen

Kleine Konsolen und Retro-Hardware aus LEGO sind längst keine Seltenheit mehr. Fans konnten in den vergangenen Jahren bereits Modelle wie das „Nintendo Entertainment System“ oder den „Game Boy“ aus Klemmbausteinen nachbauen. Nun könnte ein weiteres legendäres Stück Videospielgeschichte folgen.

Laut neuen Gerüchten arbeitet LEGO an einem Set rund um den klassischen Donkey-Kong-Arcade-Automaten. Die Klemmbaustein-Experten von Stonewars haben aktuelle Informationen aus der Gerüchteküche zusammengetragen.

Set mit über 1.300 Teilen im Gespräch

Demnach soll das Set unter der Nummer 72051 erscheinen und aus 1.367 Teilen bestehen. Als möglicher Termin wird derzeit der 1. August 2026 genannt. Die unverbindliche Preisempfehlung soll laut Gerücht bei 169,99 Euro liegen.

Die Vorlage für das Set wäre ein echter Klassiker der Videospielgeschichte. Das ursprüngliche Donkey Kong erschien bereits Anfang der 1980er Jahre – also noch vor der Veröffentlichung des NES im Jahr 1983 – und machte nicht nur Donkey Kong populär, sondern auch einen gewissen Jumpman, der später als Mario bekannt wurde.

Die damaligen Arcade-Automaten bestanden typischerweise aus einem großen Holzgehäuse mit Röhrenmonitor, Joystick und mehreren Buttons. Genau diese Bauform könnte auch für das LEGO-Set als Vorlage dienen, wobei ein großer Teil der Bausteine vermutlich in den Standfuß des Automaten fließen würde.

Noch ist allerdings unklar, welche Variante LEGO letztlich umsetzen möchte. Möglich wäre auch eine kompaktere Tabletop-Version, ähnlich wie beim LEGO-Pac-Man-Automaten aus dem Jahr 2023. Ebenso offen ist die Frage, ob das Modell nur ein Ausstellungsstück sein wird oder – wie bei einigen früheren Retro-Sets – über eine kleine Spielfunktion oder ein mechanisches Innenleben verfügt.

Bislang handelt es sich allerdings noch um unbestätigte Gerüchte. Ursprünglich stammen die Gerüchte aber vom Kanal lego_minecraft_goat, dessen Vorhersagen schon häufiger richtig lagen. Übrigens gab es erst kürzlich Gerüchte über eine legendäre Konsole von Sony im Klemmbaustein-Format. Hättet ihr Interesse an einem solchen Automaten?

via Stonewars, Bildmaterial: Mario vs. Donkey Kong, Nintendo