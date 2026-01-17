Diorama zum N64-Klassiker: Das neue LEGO-Set zu Zelda: Ocarina of Time ist endlich offiziell

Kaum ist die Diskussion um die neuen LEGO Pokémon Sets etwas abgeflaut, kommt schon das nächste Schwergewicht – diesmal ist es The Legend of Zelda. Die Rede ist von einem neuen LEGO-Set, über das schon länger gemunkelt worden war und nun endlich offiziell vorgestellt wurde.

Ein Diorama zum N64-Klassiker

Das Set hat den Titel „LEGO Zelda 77093 Ocarina Of Time: Das letzte Gefecht“ und zeigt das ikonische Finale aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time als Diorama. Im LEGO-Store* ist es bereits vorbestellbar. Enthalten sind drei Minifiguren – Link, Zelda und Ganondorf – während Ganon selbst als großer, baubarer Charakter umgesetzt wurde.

Mit dabei sind unter anderem Navi als bedrucktes Element, das Master-Schwert sowie Hylia-Schild, der Megaton-Hammer und ein paar versteckte Herzen. Insgesamt besteht das Set aus 1.003 Teilen, LEGO ruft dafür exklusiv bei sich im Online-Shop 119,99 Euro auf. Erhältlich ist das Set ab dem 1. März 2026.

Auffällig positiv für Sammler ist zudem, dass das „18er“-Set komplett ohne Aufkleber auskommt – alle dekorierten Teile sind bedruckt. Das fertige Diorama misst 29 cm Breite, 17 cm Höhe und 18 cm Tiefe.

Was ist eure Meinung zum Set? Neben dem Deku-Baum aus 2024 kommt das neue Set etwas kompakter daher – sowohl preislich als auch vom Umfang. Werden ihr es euch holen? Im LEGO-Store* werdet ihr fündig.

Bilder zum Set:

via Stonewars, Nintendo, Bildmaterial: LEGO; Zelda: Ocarina of Time, Nintendo