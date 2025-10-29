Live-Service-Games jagen einer „Fata Morgana“ hinterher, kritisiert der Ex-PlayStation-Chef

In einem Interview mit The Ringer äußerte sich Shawn Layden zum umstrittenen Thema der Live-Service-Spiele. Der ehemalige PlayStation-Chef kritisierte den Trend und vergleich das Hinterherjagen von Live-Service-Spielen mit einem „Sirenengesang“.

Es sei, als sähe man eine „Fata Morgana auf einer Sanddüne. Man verfolgt sie, kann sie aber nicht erreichen.“ Laut dem Manager sei Fortnite ein Paradebeispiel dafür, wie man „einen Blitz im Glas einfangen“ kann. Ein solch einzigartiges Projekt und seine Wirkung zu planen? Das sei Layden nach unmöglich, da es nicht allein von einer starken Vision der Entwickler für das Projekt abhänge.

Selbst hege er kein Interesse daran, sich an einem Live-Service-Projekt zu beteiligen und bezeichnete das Genre als „eigentlich kein Spiel“, sondern als „repetitives Action-Förderinstrument“. Laydens Meinung ist angesichts der Höhen und Tiefen von Sony in den letzten Jahren nachzuvollziehen.

Während sich so manch First-Party-Einzelspielertitel zum gewohnt großen Erfolg mauserte, sah es an der Live-Service-Front mau aus. Gerade Concorde gilt als desaströser Misserfolg – der Titel wurde nach nur zwei Wochen eingestampft.

Angesichts des Scheiterns von Concord scheint Sony seine Strategie in letzter Zeit weiter von Live-Service-Spielen abzuwenden. Bereits im Januar stellte Sony zwei Live-Service-Spiele ein – eines davon war Berichten zufolge ein Third-Person-Open-World-Militär-Shooter von Bend Studios, das andere ein God-of-War-Multiplayer-Spiel von Bluepoint Games.

via GameRant, Bildmaterial: Sony PlayStation