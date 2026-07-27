Auch Ex-PlayStation-Chef Shuhei Yoshida versteht nicht, warum Bloodborne brach liegt

Fans von Bloodborne dürsten seit Jahren nach Nachschub – ob nun in Form einer Fortsetzung oder zumindest einer Remake- oder Remaster-Neuauflage. So laut die verzweifelte Bitte auch ist, bis dato liegt die beliebte FromSoftware-Marke brach. Und das hält auch der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida für ein „Mysterium“.

Im Rahmen der Computer Entertainment Developers Conference 2026 (kurz CEDEC) äußerte sich Yoshida zum Thema. Auch er wünsche sich eine Wiederbelebung des FromSoft-Meilensteins. Genki fasst seine Aussagen auf Twitter zusammen:

„Das Spiel hat weltweit viele Fans, aber es gibt keine PS5-Version. ‚Die First-Party-Teams von PlayStation veröffentlichen ständig Remaster und Ähnliches – warum bringen sie dieses hier nicht heraus?‘ oder ‚Es gibt keine PC-Version – warum wurde sie nicht veröffentlicht?‘ – solche Fragen bekomme ich oft gestellt“, so Yoshida.

Der auch selbst keine Antwort kenn. „Tja, das gilt eben als Mysterium“, so Yoshida. Sein ernüchterndes Fazit: „Es könnte also in Zukunft erscheinen oder auch nicht. Vielleicht wird ein Nachfolger entwickelt, vielleicht auch nicht. Als Fan hoffe ich sehr, dass es tatsächlich veröffentlicht wird.“

Anfang des Jahres berichtete Jason Schreier, dass ein Remake von Bluepoint Games in der Pitch-Phase gewesen sei. FromSoftware habe dem Ganzen allerdings einen Riegel vorgeschoben, hieß es seinerzeit. Mittlerweile wurde das Studio hinter dem Remake von Demon’s Souls dichtgemacht.

Ein seichter Trost: Während Bloodborne in der nächsten Zeit wohl kein neues Videospiel hervorbringen dürfte, steckt eine Anime-Adaption der Marke in der Produktion. Die Details dazu lest ihr hier.

Bildmaterial: Bloodborne, Sony Interactive Entertainment, FromSoftware