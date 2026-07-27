Auch Ex-PlayStation-Chef Shuhei Yoshida versteht nicht, warum Bloodborne brach liegt

Fans von Bloodborne dürsten seit Jahren nach Nachschub – ob nun in Form einer Fortsetzung oder zumindest einer Remake- oder Remaster-Neuauflage. So laut die verzweifelte Bitte auch ist, bis dato liegt die beliebte FromSoftware-Marke brach. Und das hält auch der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida für ein „Mysterium“.
Im Rahmen der Computer Entertainment Developers Conference 2026 (kurz CEDEC) äußerte sich Yoshida zum Thema. Auch er wünsche sich eine Wiederbelebung des FromSoft-Meilensteins. Genki fasst seine Aussagen auf Twitter zusammen:
„Das Spiel hat weltweit viele Fans, aber es gibt keine PS5-Version. ‚Die First-Party-Teams von PlayStation veröffentlichen ständig Remaster und Ähnliches – warum bringen sie dieses hier nicht heraus?‘ oder ‚Es gibt keine PC-Version – warum wurde sie nicht veröffentlicht?‘ – solche Fragen bekomme ich oft gestellt“, so Yoshida.
Der auch selbst keine Antwort kenn. „Tja, das gilt eben als Mysterium“, so Yoshida. Sein ernüchterndes Fazit: „Es könnte also in Zukunft erscheinen oder auch nicht. Vielleicht wird ein Nachfolger entwickelt, vielleicht auch nicht. Als Fan hoffe ich sehr, dass es tatsächlich veröffentlicht wird.“
Anfang des Jahres berichtete Jason Schreier, dass ein Remake von Bluepoint Games in der Pitch-Phase gewesen sei. FromSoftware habe dem Ganzen allerdings einen Riegel vorgeschoben, hieß es seinerzeit. Mittlerweile wurde das Studio hinter dem Remake von Demon’s Souls dichtgemacht.
Ein seichter Trost: Während Bloodborne in der nächsten Zeit wohl kein neues Videospiel hervorbringen dürfte, steckt eine Anime-Adaption der Marke in der Produktion. Die Details dazu lest ihr hier.
Bildmaterial: Bloodborne, Sony Interactive Entertainment, FromSoftware
3 Kommentare
Ich finde es immer noch schade, dass sie es bis heute nicht geschafft haben, Bloodborne zumindest als Remake für die PS5 mit 60 FPS herauszubringen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten wurde es damals für mich persönlich zum absoluten Lieblingsspiel von FromSoftware und sogar zu einem meiner liebsten Souls-Games überhaupt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchte FromSoftware die Kontrolle über die Marke aber nicht aus der Hand geben. Dann wäre doch die naheliegende Frage: Warum machen sie es nicht einfach selbst? Sie haben mit ihren späteren Spielen bewiesen, dass sie technisch und kreativ dazu in der Lage sind.
Es wäre einfach großartig, Yharnam noch einmal in moderner Grafik, mit flüssigen 60 FPS und vielleicht ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen erleben zu können. Ein Bloodborne-Remake oder zumindest ein Remaster wäre wahrscheinlich eines der sichersten Projekte, die PlayStation und FromSoftware überhaupt machen könnten – die Nachfrage ist ja seit Jahren unübersehbar.
Und eigentlich müsste PlayStation doch ebenfalls großes Interesse daran haben. Gerade solche etablierten Marken sind es doch, die die eigene Identität ausmachen und die Fans langfristig binden. Viele neue Projekte kommen und gehen, aber Spiele wie Bloodborne, God of War oder andere große Marken sind es, die im Gedächtnis bleiben und eine ganze Generation prägen.
Umso unverständlicher ist es, dass man eine Marke mit so einer leidenschaftlichen Fanbasis einfach brachliegen lässt. Wenn FromSoftware die Kontrolle behalten möchte, wäre das ja nachvollziehbar – aber dann sollte man sich vielleicht zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden. Ein Bloodborne-Remake für die PS5 oder auch PC mit 60 FPS wäre vermutlich eines der Projekte, bei denen die Nachfrage von Anfang an riesig wäre. Bitte nicht erst für die PS6 als digital only ^^"
Oder gleich ein Switch 2 Port XD (auch wenn hier sicher auch wieder keine 60 FPS erreicht würden....)
Das ganze Dilemma zählt er ja hier auf. Ich glaube, man wusste einfach nie, was man mit dem Spiel anfangen soll. Simples Remaster oder Remake? Vielleicht ja bald ein PC-Release? Lieber doch nicht, warten wir erstmal ab, wie sich unsere PC-Strategie so entwickelt. Oder doch lieber ein Sequel? Oder gar nichts?
Man weiß ja seit einiger Zeit, als Bluepoint als letzten Strohhalm, um die Existenz zu sichern, ein Bloodborne Remake als Pitch angeboten hatte. Dies wurde ja abgelehnt, weil From Software interveniert hat.
Für mich sieht es viel mehr nach so einer Art Gentlemen's Agreement aus. Es ist eine Sony IP, aber man hat From Software versprochen, oder viel mehr Miyazaki, nichts mit der IP anzustellen, wenn From Software selbst nichts damit vor hat. Miyazakis Abneigung gegen Remasters und Remakes ist bekannt. Sequels ist er eigentlich auch nicht so zugeneigt. Aber Bloodborne war da immer ne Ausnahme. Als From Software damals so oft nach einem Demon's Souls Remake gefragt wurde, hatte Miyazaki immer abgewunken und darauf verwiesen, dass es sich um eine Sony IP handelt und wenn es da was zu verkünden gibt, dann bei Sony und dann würde es auch ein anderer Entwickler sein.
Meines Wissens nach hat er so etwas nie über Bloodborne gesagt. Stattdessen in der Vergangenheit mehrmals Interesse bekundet, diese Welt gerne noch einmal zu besuchen.
Der Terminkalender bei From Software dürfte die letzten Jahre aber stark gefüllt gewesen zu sein.
Ich denke, ne Mischung aus all dem hier genannten dürfte mitunter dafür verantwortlich sein. Vielleicht gibt es ein Remake zum Launch der PS6 für 90 Euro
Leider hat sich das Fenster für einen PC Release mittlerweile geschlossen. Das wäre wirklich klasse gewesen.