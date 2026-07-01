Ohne neues Konsolenspiel: Atlus steigert Gewinn um 90 Prozent und passt Strategie an

Für Atlus läuft es derzeit rund. Wie aus den aktuellen Geschäftszahlen für das bis Ende März 2026 abgeschlossene Geschäftsjahr hervorgeht, konnte das Unternehmen seinen operativen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 92,5 Prozent steigern. Der Nettogewinn legte ebenfalls deutlich zu und wuchs um 74,2 Prozent. Darüber berichtet GameBiz und Automaton Media.

Obwohl Atlus im betrachteten Zeitraum kein komplett neues Konsolen-Hauptspiel veröffentlichte, sorgten mehrere Veröffentlichungen für Wachstum. Dazu zählen unter anderem der plattformübergreifende Start von Raidou Remastered, die „Switch 2“-Version von Persona 3 Reload sowie der Start des PC- und Mobile-Titels Persona 5: The Phantom X.

Insgesamt konnte die Persona-Reihe damit inzwischen die Marke von 30 Millionen verkauften Exemplaren erreichen. Auch die Auszeichnung von Metaphor: ReFantazio als „Game of the Year“ bei den Japan Game Awards 2025 habe den Markenwert zusätzlich gestärkt.

Große Zukunftspläne trotz steigender Kosten

Für die Zukunft sieht Atlus zwar Herausforderungen durch Inflation und steigende Entwicklungskosten, blickt aber weiterhin optimistisch nach vorne. Das Unternehmen betont, dass die zunehmende Vielfalt an Vertriebsmodellen inzwischen ermögliche, Inhalte langfristig weltweit und unabhängig von einer bestimmten Plattform bereitzustellen.

Die nächsten großen Projekte stehen bereits in den Startlöchern. Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027, während Persona 6 weiterhin ohne Veröffentlichungsdatum angekündigt ist. Außerdem erscheint im November noch die Nintendo Switch 2-Version von Metaphor: ReFantazio.

Erst vor wenigen Tagen konnte ATLUS zudem den nächsten Meilenstein feiern: Persona 3 Reload überschritt weltweit die Marke von drei Millionen ausgelieferten und digital verkauften Exemplaren.

via Automaton Media, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero