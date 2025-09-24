Metaphor: ReFantazio krönt sich bei den Japan Game Awards 2025 zum großen Sieger

Kurz bevor die Tokyo Game Show 2025 offiziell ihre Tore öffnet, wurden bereits die diesjährigen Japan Game Awards verliehen – und Atlus konnte dabei einen echten Triumph feiern. Das gefeierte Fantasy-RPG Metaphor: ReFantazio sicherte sich den prestigeträchtigen Grand Award, die wichtigste Auszeichnung des Abends.

Damit reiht sich der neue Atlus-Titel in eine illustre Liste ein, denn im vergangenen Jahr ging dieser Preis noch an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Zu den weiteren namhaften Gewinnern der letzten Jahre gehörten außerdem unter anderem Elden Ring, Ghost of Tsushima, Super Smash Bros. Ultimate, Monster Hunter Wild oder Animal Crossing: New Horizons.

Die großen Gewinner des Abends

Ausgezeichnet wurden Spiele, die zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. Mai 2025 in Japan erschienen sind. Unter den elf „Awards for Excellence“-Titeln setzte sich Metaphor: ReFantazio schließlich als Gesamtsieger durch. Auch andere bekannte Namen konnten glänzen.

So schnappte sich den „Breakthrough Award“ das beliebte Clair Obscur: Expedition 33 und Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket erhielt den „Movement Award“. Indika wurde mit dem „Game Designers Award“ ausgezeichnet und von einer Jury aus bekannten Kreativen wie Masahiro Sakurai, Yoko Taro und Toby Fox geehrt.

Weitere Preisträger waren unter anderem Dragon Quest III HD-2D Remake, Monster Hunter Wilds, Dynasty Warriors Origins und Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Hier könnt ihr euch die volle Liste ansehen.

Besondere Erwähnung fanden außerdem die Minister of Economy, Trade, and Industry Award für die Nintendo Switch 2 sowie ein Special Award für den PlayStation Store. Bemerkenswert: Die früher üblichen „Best Sales Awards“ wurden aufgrund der schwer nachvollziehbaren Digitalverkäufe inzwischen ganz gestrichen.

Atlus feiert den großen Coup

Mit dem Grand Award untermauert Metaphor: ReFantazio seinen Ruf als eines der spannendsten Rollenspiele der letzten Jahre. Das ambitionierte Fantasy-RPG, das auf Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich ist, verbindet klassische Atlus-Stärken wie strategische Kämpfe und komplexes Welten-Design mit frischen Ideen und einem atmosphärischen Setting. Hier unser Test dazu. Was haltet ihr von den diesjährigen Gewinnern? Hat euer Favorit den verdienten Preis bekommen – oder hättet ihr jemand anderen ganz oben gesehen?

