Atlus darf feiern: Persona 3 Reload knackt einen neuen Meilenstein

Für Atlus gibt es den nächsten Grund zum Feiern: Persona 3 Reload hat weltweit mittlerweile die Marke von drei Millionen ausgelieferten und digital verkauften Exemplaren überschritten. Damit erreicht das Remake des JRPG-Klassikers laut dem Unternehmen den nächsten wichtigen Meilenstein.

Persona-Fans haben aktuell allen Grund zur Freude

Persona 3 Reload erschien ursprünglich am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC. Seit Oktober 2025 ist das Spiel außerdem für Nintendo Switch 2 erhältlich. Die Umsetzung geriet zum Start allerdings aufgrund technischer Probleme in die Kritik. Ein später veröffentlichter Patch sollte die größten Schwächen jedoch beheben.

Generell dürften Persona-Fans derzeit auf ihre Kosten kommen. Erst vor Kurzem erhielt Persona 4 Revival endlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum. Gleichzeitig gab ATLUS nach Jahren des Wartens auch den ersten – wenn auch noch recht kurzen – Ausblick auf Persona 6. Mit dem neuen Verkaufsmeilenstein von Persona 3 Reload setzt sich die Erfolgsserie der Reihe damit eindrucksvoll fort.

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio