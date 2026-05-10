Pokémon Pokopia: Wildes Gerücht spricht von riesigem DLC mit über 100 neuen Pokémon

Gut zwei Monate nach der Veröffentlichung von Pokémon Pokopia machen neue Gerüchte rund um eine mögliche Erweiterung die Runde. Demnach soll ein kommender DLC nicht nur neue Gebiete, sondern auch über 100 zusätzliche Pokémon ins Spiel bringen. Offiziell bestätigt wurde davon bislang allerdings nichts.

Pokémon Pokopia erschien Anfang März für die Nintendo Switch 2 und entwickelte sich schnell zu einem der erfolgreichsten Titel der Plattform. Bereits jetzt lassen sich über 300 Pokémon im Spiel antreffen – darunter auch Event-exklusive Monster wie Hoppspross oder Zobiris.

„Leak“ spricht von neuen Regionen und Ditto-Formen

Die neuen Informationen stammen vom „Leaker“ und Pokémon-Content-Creator „Light_88_“. Laut dessen Angaben sei ein DLC derzeit für das erste Quartal 2027 geplant. Neben über 100 neuen Pokémon sollen auch drei zusätzliche Ditto-Formen sowie mehrere neue Gebiete enthalten sein.

Als mögliche neue Regionen werden unter anderem Areale genannt, die auf Vertania City samt Vertania Wald, Azuria City, Lavandia, der Zinnoberinsel sowie Teilen von Prismania City basieren sollen.

Außerdem behauptet der Leak, dass die Starter aus Pokémon Wind und Welle – Braubel, Pomfifi und Gekkua – ihren Weg nach Pokopia finden könnten. Eine konkrete Quelle für all diese Behauptungen nannte er aber nicht.

Wie glaubwürdig die Quelle tatsächlich ist, lässt sich derzeit allerdings schwer einschätzen. Bereits vor über einem Jahr sorgte derselbe „Insider“ mit einem angeblichen Veröffentlichungsdatum zu Pokémon-Legenden: Z-A für Aufmerksamkeit, das sich im Nachhinein jedoch als falsch herausstellte.

Offizielle Details von Game Freak oder Koei Tecmo gibt es bislang jedoch noch nicht. Bis zu einer möglichen Ankündigung bleibt also Vorsicht geboten. Für wie glaubwürdig würdet ihr die neuesten Gerüchte einschätzen?

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo