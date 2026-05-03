Massive Erweiterung: Fans sollen auf neue Gebiete für Pokémon Pokopia hoffen dürfen

Rund zwei Monate nach dem Start hat sich Pokémon Pokopia als großer Erfolg etabliert und sogar die Verkäufe der Switch 2 spürbar angekurbelt – ein klassischer System-Seller.

Schon vor der Veröffentlichung kursierten erste Gerüchte über mögliche Erweiterungen, und genau diese nehmen jetzt wieder Fahrt auf. Ganz neu ist das Thema allerdings nicht – vielmehr wirkt es wie ein weiterer Blick auf bereits bekannte Spekulationen.

Leak spricht von großen DLC-Plänen

Laut einem Bericht des bekannten Leakers CentroLeaks auf Twitter, zusammengefasst von Nintendo Connect, basierend auf Dokumenten aus dem Jahr 2024, könnten für Pokémon Pokopia gleich mehrere neue Gebiete geplant gewesen sein. Insgesamt ist von fünf zusätzlichen Regionen die Rede, darunter Varianten bekannter Orte wie Vertania, Azuria, Lavandia oder die Zinnoberinsel – jeweils mit eigenen, teils deutlich „düstereren“ Interpretationen.

Demnach könnten Fans etwa eine überflutete Stadt, eine versiegelte Vulkaninsel oder einen gigantischen, bodenlosen Krater erkunden. Ursprünglich war wohl geplant, diese Inhalte schrittweise zu veröffentlichen, statt als ein großes Paket. Einige Pläne ähneln aber auch Inhalten des Spiels, sind also möglicherweise schon implementiert.

Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts. Weder Nintendo noch die Pokémon Company haben sich dazu geäußert. Zudem ist unklar, wie aktuell die Informationen noch sind – einige Inhalte sollen ursprünglich sogar für das Hauptspiel vorgesehen gewesen sein.

Viele SpielerInnen haben bereits jeden Stein im Spiel umgedreht, wobei es bestimmt trotzdem noch viel zu entdecken gibt. Wie sieht es bei euch aus? Hättet ihr Lust auf neue Regionen und auch noch neue Pokémon zum Erkunden?

via Nintendo Connect, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo