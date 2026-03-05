Pokémon Pokopia startet gleich mit einem befristeten Event und exklusiven Pokémon

Heute erscheint Pokémon Pokopia für Nintendo Switch 2 und als hättet ihr Ditto-Wandler nicht schon genug zu tun: Es geht auch gleich mit einem zeitlich befristeten Event los. Frühkäufer haben also alle Hände voll zu tun!

Und wer sich erst später zum Kauf von Pokémon Pokopia durchringen kann? Nun, der verpasst jedenfalls erstmal das Event „Mehr Flaum für Hoppspross“ – es beginnt nach dem Wochenende (am 9. März) und findet bis zum 24. März um 20:59 Uhr statt.

„Während dieses Events können SpielerInnen sich mit Hoppspross anfreunden und ihm dabei helfen, Pusteflaum zu sammeln, der gegen Möbel zum Thema Picknick eingetauscht werden kann. Wenn Spieler mit diesen Items Habitate bauen, werden sie sich auch mit Hubelupf und Papungha anfreunden können – Pokémon, die normalerweise nicht im Spiel anzutreffen sind“, heißt es.

Ihr müsst zudem einen gewissen Spielfortschritt erreicht haben: „Dieses Event wird nur in Städten mit einem wiederaufgebauten Pokémon-Center, aber nicht auf Online-Inseln, verfügbar sein.“

Pokémon Pokopia frühzeitig kaufen lohnt sich nicht nur für das Event und weil das Spiel ganz gut ist. Es gibt auch einen digitalen Frühkäuferbonus: den Ditto-Teppich. Der kann per Internet empfangen werden und hier ist anders als beim Event keine Eile geboten. Ihr erhaltet den Ditto-Teppich bis zum 31. Januar 2027. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* (mit physischen Boni auch beim digitalen Kauf) erhältlich.

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo