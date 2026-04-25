Neues Event in Pokémon Pokopia startet bald, aber ein neues Update gibt es jetzt schon

Das bereits zuvor aufgetauchte Zobiris-Event in Pokémon Pokopia ist nun auch offiziell bestätigt. Ab dem 29. April geht es los – und bringt ein neues Pokémon sowie frische Aufgaben ins Spiel. Parallel dazu steht bereits das nächste Update bereit.

Zobiris jagt nach Edelsteinen

Beim Event „Zobiris’ Edelsteinjagd“ taucht Zobiris in Städten mit wiederaufgebautem Pokémon-Center auf. Spieler können das Pokémon anfreunden und anschließend rote Kristallsplitter auf Trauminseln sammeln. Diese erreicht ihr über Driftlon, das euch dorthin bringt.

Die gesammelten Fragmente lassen sich bei Zobiris gegen verschiedene Belohnungen eintauschen, darunter Möbel, Baupläne und weitere Items. Auch nach dem Event bleibt Zobiris als Bewohner in eurer Stadt erhalten. Weitere Informationen zum Event findet ihr auf der offiziellen Website.

Update 1.0.4 bringt zahlreiche Fixes

Zeitgleich wurde Version 1.0.4 veröffentlicht, die vor allem Fehler behebt. Dazu zählen Probleme mit Missionen und NPCs in Trübküstia sowie Glitzerwolkia, Abstürze im Pokémon-Center und diverse Bugs rund um Events und Umzugsfunktionen. Unter anderem ist es nun möglich, ein Pokémon-Center auch während eines laufenden Events zu versetzen. Die kompletten Patch-Notes findet ihr über diesen Link.

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo