Nintendo-Präsident äußert sich: Neue Spiele sollen Preiserhöhung der Switch 2 rechtfertigen

Die angekündigte Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 sorgt weiterhin für Diskussionen. Nun hat sich auch Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa persönlich dazu geäußert und erklärt, dass das Unternehmen den „Besitzwert“ der Konsole künftig weiter erhöhen wolle.

Die Nintendo Switch 2 erschien im Juni 2025 zunächst für 469,99 Euro. Zusätzlich gab es ein Bundle mit Mario Kart World für 509,99 Euro, das SpielerInnen einen Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf bot. Ab dem 1. September steigt der Preis der Konsole bei uns allerdings auf 499,99 Euro, ähnliche Anpassungen sind auch in anderen Regionen geplant.

Nintendo setzt auf starke Spiele-Offensive

Während eines Investorengesprächs entschuldigte sich Furukawa für die Preissteigerung. Gleichzeitig betonte er, dass Nintendo aktuell intensiv daran arbeite, das Software-Angebot der Switch 2 auszubauen, um den höheren Preis besser zu rechtfertigen.

Bereits angekündigt sind unter anderem Yoshi and the Mysterious Book, das Star-Fox-Remake sowie Splatoon Raiders. Außerdem erscheint noch in diesem Jahr Fire Emblem: Fortune’s Weave, auch wenn ein genaues Veröffentlichungsdatum bislang fehlt.

Darüber hinaus halten sich weiterhin Gerüchte um ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die „Switch 2“. Viele Fans rechnen zudem mit einer Nintendo Direct im Juni, bei der Nintendo traditionell seine Pläne für die zweite Jahreshälfte präsentiert.

Auch 2027 nimmt bereits Form an

Neben steigenden RAM-Kosten, Zöllen und globalen wirtschaftlichen Entwicklungen sollen laut Bericht auch Investoren Druck auf Nintendo ausgeübt haben, die Preise anzuheben. Trotz guter Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2 war die Entwicklung der Nintendo-Aktie zuletzt rückläufig.

Für die Zukunft scheint Nintendo jedoch bereits größere Pläne zu haben. So gilt Pokémon Wind und Welle als sicherer Kandidat für 2027, auch wenn wir hier vielleicht noch etwas länger Geduld haben müssen. Außerdem halten sich Gerüchte um ein komplett neues 3D-Mario-Spiel für die „Switch 2“, zu dem sich Nintendo (leider) bislang noch bedeckt hält.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment