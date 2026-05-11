Shift Up will Stellar Blade 2 bald vorstellen und setzt Sony als Publisher vor die Tür

Es ist schon lange kein Geheimnis, dass das koreanische Studio Shift Up an einer Fortsetzung zum erfolgreichen wie beliebten Stellar Blade arbeitet. Erst im November gab es dazu Neuigkeiten vom Studio selbst, das auf seiner Website zu einer großen Einstellungswelle eingeladen hatte.

Wie das „Stellar Blade“-Sequel aussieht und heißt, das wissen wir noch nicht. Aber so langsam wird es konkret. Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts gab Shift Up den Fans (und Investoren) einen Ausblick auf das restliche Jahr 2026, der hoffnungsvoll stimmt.

So kündigt man ausdrücklich an, erste Details zum nächsten Stellar Blade noch in diesem Jahr zu enthüllen. Darüber hinaus gibt man an, das Spiel selbst vertreiben zu wollen. Das gilt auch für das Spiel von Shinji Mikamis Studio UNBOUND – Shift Up hatte das Studio kürzlich gekauft.

Das bedeutet nicht weniger, als dass Sony anders als beim Vorgänger nicht als Publisher von „Stellar Blade“ auftreten wird. Eine simultane Multi-Platform-Strategie für das Sequel wäre denkbar, wenngleich sie unbestätigt ist. Die angestrebte „direktere und effektivere“ Vermittlung der Marke an die Spieler spricht aber wohl Bände.

Im Geschäftsbericht lobt Shift Up die konstanten Verkaufszahlen von Stellar Blade und sieht die Marke in einer „Evergreen“-Position auf dem PC- und Konsolenmarkt. Aktionen und Rabatte hätten im letzten Quartal weiter zu den Zahlen beigetragen.

Mit Kooperationen und anderen Initiativen will man hier beim Sequel anknüpfen und die Markenbekanntheit weiter steigern. Die Entwicklung des neuen Spiels verlaufe reibungslos und liege im Plan, die angestrebten Qualitätsstandards sollen erfüllt werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up