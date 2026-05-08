Jetzt trifft es auch Nintendo: Die Switch 2 wird weltweit teurer und auch das Abo klettert

Lange hatte sich Nintendo gewehrt, doch jetzt ist man auch in Kyoto gezwungen, die Preise der Nintendo Switch 2 anzupassen. Und zwar nicht nach unten, so wie es Videospielfans aus früheren Generationen von Konsolen gewohnt sind, sondern nach oben.

„Angesichts der veränderten Marktbedingungen und nach Abwägung der globalen Geschäftsaussichten wird Nintendo die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) für die Nintendo Switch 2 sowie die Nintendo Switch-Konsolen in Japan wie folgt anpassen“, heißt es in der heutigen Bekanntmachung.

In Japan steigt der Preis der Japan-Only-Konsole um stolze 10.000 Yen von 49.980 Yen auf 59.980 Yen. Der Preis der Multi-Language-Konsole bleibt im Nintendo Store unverändert. Die Preiserhöhung wird in Japan schon zum 25. Mai im Nintendo Store umgesetzt. In Japan werden auch die Preise der alten Switch-Modelle erhöht.

„Da davon auszugehen ist, dass sich die Auswirkungen verschiedener Veränderungen der Marktbedingungen mittel- bis langfristig auswirken werden, sind auch außerhalb Japans Preisanpassungen geplant“, heißt es weiter. In den USA steigt der Preis um 50 USD auf 499,99 USD und in Europa um 30 Euro von 469,99 Euro auf 499,99 Euro. Im Westen will Nintendo die neuen Preise erst zum 1. September durchsetzen.

Aktuell ist die Nintendo Switch 2 im deutschen Nintendo Store* für 469,99 Euro zu haben. Bei Amazon* ist die Nintendo Switch 2 aktuell um 9 Prozent reduziert und für 429,99 Euro statt 469,99 Euro zu haben.

Auch Switch Online wird angepasst

In Japan passt Nintendo auch die Preise des Online-Abos an. Die einmonatige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online kostet ab dem 1. Juli in Japan 400 Yen (zuvor: 306 Yen) – auch die anderen Abo-Zeiträume steigen: 3 Monate kosten 1.000 Yen statt 815 Yen und 12 Monate 3.000 Yen statt 2.400 Yen. Im Westen bleiben die Preise noch unverändert.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die diese Preisänderungen für unsere Kunden und andere Interessengruppen mit sich bringen können, und sind Ihnen für Ihr Verständnis sehr dankbar“, so Nintendo. Erst vor wenigen Wochen hatte Sony eine weitere Preiserhöhung für die gut fünf Jahre alte PlayStation 5 angekündigt. Die etwas neuere PlayStation5 Pro kostet inzwischen in Europa 899,99 Euro – ohne Laufwerk.

via Nintendo, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft