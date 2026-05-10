Ausblick: Mit diesen Switch- und Switch-2-Games geht Nintendo in die nächsten Monate

Im aktuellen Geschäftsbericht hat Nintendo wie immer auch einen Ausblick auf kommende First-Party-Games gegeben. Dabei zeigt sich, wie wichtig die kürzlichen Terminierungen von Yoshi and the Mysterious Book* sowie Splatoon Raiders* und in dieser Woche Star Fox* waren.
Mit diesen drei First-Party-Games gibt es von Mai bis Juli die gewohnt fein säuberlichen, monatlichen Veröffentlichungen. Spätestens im Juni, so jedenfalls die weit verbreitete Hoffnung, dürfte uns eine neue Nintendo Direct erwarten und wir lernen den Ausblick darüber hinaus kennen.
Nicht wenige dürften darauf hoffen, dass Fire Emblem: Fortune’s Weave gleich im August anschließt. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass Nintendo bei der Direct noch weitere, unangekündigte Spiele aus dem Hut zaubert. Pokémon Wind und Welle sollen dem Vernehmen nach noch nicht zu den 2026er-Veröffentlichungen für Switch 2 gehören.
Das First-Party-Bild wird ergänzt von zahlreichen Third-Party-Games, die Nintendo im Geschäftsbericht ebenfalls nennt. Erst nächste Woche erscheint Indiana Jones und der Große Kreis und danach gibt es mit Tales of Arise: Beyond the Dawn und Final Fantasy VII Rebirth weitere große Namen.
Auch die alte Switch bedient Nintendo weiterhin. Gerade ist Pokémon Champions erschienen, ebenso wie Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Im Juli erscheint Rhythm Paradise Groove, das natürlich auch auf Nintendo Switch 2 spielbar sein wird. Na, wie gefällt euch der knappe, aber doch inzwischen für die nächsten Monate sehr kompakte Ausblick?
via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo
1 Kommentar
Da kommt echt nicht viel. Nintendo muss wirklich dringend nachlegen. Auf der Switch steht ja wirklich nur noch Rhythm Heaven an, was wohl auch eher ne "Kleinigkeit" ist. Glaube aber auch nicht, dass man da noch was groß ankündigen wird. Gut möglich das Tomodachi Life das große Finale der Switch war. Allerdings ist es dann wenigstens ein wirklich starkes Finale^^
Bei der Switch 2 ist ja auch nicht viel dies Jahr, seitens Nintendo. Das aktuell echt alles nur so kleckerweise. Sie brauchen echt dringend eine neue Direct. Aber ich befürchte auch etwas, dass man sich von dem Formt zur Zeit eher verabschiedet und eher den kurzfristigen Weg der Ankündigungen geht, was ich persönlich unfassbar langweilig finden würde. Ist zwar schön, dass die Wartezeiten dann, wie bei Star Fox nun, kurz gehalten werden, aber worauf soll man sich dann groß freuen oder seine Zeit/Finanzen planen?
Wenn mal was kurzfristiges kommt, cool, aber falls man nun nur noch darauf setzen sollte, anstatt große Directs zu bringen, wäre das echt ein großer Rückschritt.
Aber naja mal abwarten... Bei Nintendo kann man halt nie irgendwas mit Sicherheit sagen, also mal abwarten^^
Fire Emblem wird aber bestimmt deren Weihnachtstitel die Jahr. Scheint auch das Größte zu sein, was noch erscheint. Da Splatoon Raiders nur ein Spin Off ist, muss man da eben schauen, ob es ähnlich ankommen wird, wie die Hauptableger. Wahrscheinlich wirds aber eher auf einem ähnlichen Niveau, wie Yoshi und Star Fox laufen. Zumindest wäre das meine Vermutung. Bin gespannt, wies wirklich wird^^