Ausblick: Mit diesen Switch- und Switch-2-Games geht Nintendo in die nächsten Monate

Im aktuellen Geschäftsbericht hat Nintendo wie immer auch einen Ausblick auf kommende First-Party-Games gegeben. Dabei zeigt sich, wie wichtig die kürzlichen Terminierungen von Yoshi and the Mysterious Book* sowie Splatoon Raiders* und in dieser Woche Star Fox* waren.

Mit diesen drei First-Party-Games gibt es von Mai bis Juli die gewohnt fein säuberlichen, monatlichen Veröffentlichungen. Spätestens im Juni, so jedenfalls die weit verbreitete Hoffnung, dürfte uns eine neue Nintendo Direct erwarten und wir lernen den Ausblick darüber hinaus kennen.

Nicht wenige dürften darauf hoffen, dass Fire Emblem: Fortune’s Weave gleich im August anschließt. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass Nintendo bei der Direct noch weitere, unangekündigte Spiele aus dem Hut zaubert. Pokémon Wind und Welle sollen dem Vernehmen nach noch nicht zu den 2026er-Veröffentlichungen für Switch 2 gehören.

Das First-Party-Bild wird ergänzt von zahlreichen Third-Party-Games, die Nintendo im Geschäftsbericht ebenfalls nennt. Erst nächste Woche erscheint Indiana Jones und der Große Kreis und danach gibt es mit Tales of Arise: Beyond the Dawn und Final Fantasy VII Rebirth weitere große Namen.

Auch die alte Switch bedient Nintendo weiterhin. Gerade ist Pokémon Champions erschienen, ebenso wie Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Im Juli erscheint Rhythm Paradise Groove, das natürlich auch auf Nintendo Switch 2 spielbar sein wird. Na, wie gefällt euch der knappe, aber doch inzwischen für die nächsten Monate sehr kompakte Ausblick?

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo