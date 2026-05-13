Elden Ring könnte noch im Sommer für Nintendo Switch 2 erscheinen

Der Veröffentlichungstermin für die Nintendo-Switch-2-Version von Elden Ring könnte bereits feststehen. Der kanadische Händler PNP Games listet Elden Ring: Tarnished Edition derzeit offenbar mit dem 10. Juli als konkreten Termin.

Nutzer auf Reddit haben den Eintrag zuerst entdeckt. Interessant dabei ist, dass die Switch-2-Version laut Listing als Softwareschlüssel-Karte erscheinen soll. Der Termin wurde allerdings bislang nicht offiziell bestätigt. Der Händler hat den Termin anschließend zurückgesetzt.

Im Oktober letzten Jahres wurde die „Switch 2“-Version von Elden Ring überraschend verschoben. Ursprünglich sollte sie schon 2025 erscheinen. Der Grund: massive technische Probleme bei der Portierung auf die neue Nintendo-Konsole. Besonders eine Demo auf der Gamescom sorgte damals für Kritik, da die Performance laut Berichten teilweise auf etwa 15 FPS einbrach. Bei späteren Messen gab es Berichte über deutliche Verbesserungen.

Die Elden Ring: Tarnished Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ sowie zusätzliche Inhalte wie neue Rüstungen und Anpassungsmöglichkeiten für Reittier Torrent.

Eine offizielle Ankündigung von Bandai Namco Entertainment oder FromSoftware steht weiterhin aus. Für Juni halten sich Gerüchte über eine Nintendo Direct. Sollte die Präsentation tatsächlich stattfinden, wäre das ein möglicher Rahmen für die Bekanntgabe des Termins. Auch die Gespräche über eine weitere „Partner Direct“ werden in den sozialen Medien lauter.

Nintendo hatte zuletzt allerdings mehrfach gezeigt, dass größere Ankündigungen auch völlig unangekündigt erfolgen können. Unabhängig davon sorgt Elden Ring sorgt aktuell wieder für Schlagzeilen. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Alex Garland an einer Live-Action-Verfilmung des Spiels arbeiten soll.

via The Gamer, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware