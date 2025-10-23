FromSoftware haut die Notbremse rein und verschiebt die „Switch 2“-Version von Elden Ring

Das zumindest ist wahrscheinlich die Lesart der meisten. Nach der weitläufigen Kritik am technischen Niveau der Gamescom-Demo zu Elden Ring: Tarnished Edition gab es zuletzt eigentlich „Entwarnung“ aus Australien.

Berichte von der PAX Australia sahen nämlich eine technisch verbesserte Portierung, die im Handheldmodus stabil mit 1080p und 30fps laufen soll. FromSoftware hat sich aber wohl doch dazu entschieden, sich etwas mehr Zeit zu nehmen.

Bei Twitter gab man heute bekannt, dass die Veröffentlichung auf 2026 verschoben wird. Ursprung sollte die „Tarnished Edition“ noch in diesem Jahr für Switch 2 erscheinen. Man entschuldigt sich und gibt an, die zusätzliche Zeit für weitere Anpassungen und Optimierungen der Performance verwenden zu wollen. Man wolle die viel zitierte „bestmögliche Version“ anbieten.

Neben der Tarnished Edition befindet sich bei FromSoftware mit The Duskbloods ein weiteres „Switch 2“-Spiel in Entwicklung. Das Action-Rollenspiel soll vorerst exklusiv für Nintendos neue Konsole erscheinen und wird ebenfalls mit offener Welt, düsterer Atmosphäre und fordernden Kämpfen punkten wollen.

