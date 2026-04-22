Filmstudio A24 geht All-in: „Elden Ring“-Verfilmung mit Rekordbudget

Erst vor wenigen Tagen gab es neue Details zur Live-Action-Adaption von Elden Ring – jetzt folgen direkt die nächsten Informationen. Laut Berichten soll der Film nämlich auch ein beachtliches Budget erhalten.

Starbesetzung und großes Projekt bei A24

Wie schon kürzlich bekannt wurde, konnten für die Produktion zahlreiche Schauspieler gewonnen werden, darunter Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno und Emma Laird. Sie stoßen zu Kit Connor und Ben Whishaw. Regie führt Alex Garland, der auch das Drehbuch verantwortet.

Produziert wird der Film vom Studio A24, für das es sich um eines der bislang ambitioniertesten Projekte handelt. Laut Hollywood Reporter soll das Budget deutlich über 100 Millionen US-Dollar liegen. Das wäre ein neuer Höchstwert für das Studio. Der bisherige Spitzenreiter war das Drama „Marty Supreme“ mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle, das rund 70 Millionen US-Dollar gekostet haben soll.

Drehstart und Veröffentlichung geplant

Die Dreharbeiten haben bereits in Großbritannien begonnen und sollen sich über rund 100 Tage erstrecken. Es gibt wohl auch schon erste inoffizielle Bilder der Sets. Als Kinostart ist aktuell der 3. März 2028 angesetzt.

Die Vorlage basiert auf der düsteren Fantasy-Welt, die gemeinsam von Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin erschaffen wurde. Seit seiner Veröffentlichung 2022 entwickelte sich Elden Ring zu einem weltweiten Erfolg mit über 30 Millionen verkauften Einheiten.

Das Projekt ist definitiv kein leichtes Unterfangen. Man kann gespannt sein, wie der Stoff als Spielfilm funktioniert. Noch ist allerdings Geduld gefragt. Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch schon auf den Film?

via Hollywood Reporter, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware