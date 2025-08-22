Switch 2 im Härtetest: Elden Ring kämpft Berichten zufolge mit Framerate-Problemen

Dass die Switch 2 ordentlich Power mitbringt, hat Nintendo in den letzten Wochen schon oft gezeigt – und auch einige Third-Party-Studios haben das bewiesen, siehe beispielsweise Cyberpunk 2077 oder das kommende Final Fantasy VII Remake Intergrade, welches auf der Switch 2 schon ausgiebig auf der Gamescom angespielt werden kann. Doch jetzt scheint die Konsole auf ihren bisher härtesten Gegner gestoßen zu sein: Elden Ring in seiner Tarnished Edition.

Elden Ring im Handheld kaum spielbar?

Auf der Gamescom ist die Tarnished Edition erstmals für die Switch 2 anspielbar – und die Eindrücke sind ziemlich durchwachsen. Zwar sieht das Spiel auf der neuen Hardware optisch durchaus beeindruckend aus, aber die Performance sorgt für Sorgenfalten.

Berichten zufolge läuft das Spiel im Handheld-Modus mit maximal 30fps, erreicht diesen Wert aber oft nicht. Stattdessen rutscht die Framerate regelmäßig auf 20 oder sogar 15fps ab, wie beispielsweise von Felix Sanchez von Nintendo Life heißt. Die angekündigten neuen Inhalte für die Nintendo-Version sind da ein schwacher Trost.

Bemerkenswert ist außerdem, dass Bandai Namco selbst im öffentlichen Bereich keine Gameplay-Aufnahmen vom Stand zulässt – ein Hinweis darauf, dass die Probleme durchaus bekannt sein dürften. Ob die Schuld bei der Hardware oder eher bei einer schwachen Optimierung liegt, bleibt aktuell offen.

Neben Elden Ring hat FromSoftware aber auch schon den nächsten Titel für die Switch 2 in der Pipeline: The Duskbloods. Das Action-Rollenspiel soll vorerst exklusiv für Nintendos neue Konsole erscheinen und wird ebenfalls mit offener Welt, düsterer Atmosphäre und fordernden Kämpfen punkten wollen.

Viele Fans sehen das Spiel bereits als echten Härtetest dafür, wie weit die „Switch 2“-Hardware in Sachen Performance tatsächlich gehen kann. Elden Ring Tarnished Edition soll noch 2025 für Switch 2 erscheinen, ein genaues Datum gibt es bisher nicht.

via VGC, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware