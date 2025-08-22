Switch 2 im Härtetest: Elden Ring kämpft Berichten zufolge mit Framerate-Problemen

Dass die Switch 2 ordentlich Power mitbringt, hat Nintendo in den letzten Wochen schon oft gezeigt – und auch einige Third-Party-Studios haben das bewiesen, siehe beispielsweise Cyberpunk 2077 oder das kommende Final Fantasy VII Remake Intergrade, welches auf der Switch 2 schon ausgiebig auf der Gamescom angespielt werden kann. Doch jetzt scheint die Konsole auf ihren bisher härtesten Gegner gestoßen zu sein: Elden Ring in seiner Tarnished Edition.
Elden Ring im Handheld kaum spielbar?
Auf der Gamescom ist die Tarnished Edition erstmals für die Switch 2 anspielbar – und die Eindrücke sind ziemlich durchwachsen. Zwar sieht das Spiel auf der neuen Hardware optisch durchaus beeindruckend aus, aber die Performance sorgt für Sorgenfalten.
Berichten zufolge läuft das Spiel im Handheld-Modus mit maximal 30fps, erreicht diesen Wert aber oft nicht. Stattdessen rutscht die Framerate regelmäßig auf 20 oder sogar 15fps ab, wie beispielsweise von Felix Sanchez von Nintendo Life heißt. Die angekündigten neuen Inhalte für die Nintendo-Version sind da ein schwacher Trost.
Bemerkenswert ist außerdem, dass Bandai Namco selbst im öffentlichen Bereich keine Gameplay-Aufnahmen vom Stand zulässt – ein Hinweis darauf, dass die Probleme durchaus bekannt sein dürften. Ob die Schuld bei der Hardware oder eher bei einer schwachen Optimierung liegt, bleibt aktuell offen.
Neben Elden Ring hat FromSoftware aber auch schon den nächsten Titel für die Switch 2 in der Pipeline: The Duskbloods. Das Action-Rollenspiel soll vorerst exklusiv für Nintendos neue Konsole erscheinen und wird ebenfalls mit offener Welt, düsterer Atmosphäre und fordernden Kämpfen punkten wollen.
Viele Fans sehen das Spiel bereits als echten Härtetest dafür, wie weit die „Switch 2“-Hardware in Sachen Performance tatsächlich gehen kann. Elden Ring Tarnished Edition soll noch 2025 für Switch 2 erscheinen, ein genaues Datum gibt es bisher nicht.
via VGC, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware
4 Kommentare
Die Switch 2 ist für einen Handheld ein solides Stück Hardware - aber selbst mit dem vielbeschworenen DLSS sind dem System immer noch enge Grenzen gesetzt und gerade so anspruchsvolle Titel wie Elden Ring überreizen diese gerne mal. Selbiges musste man auch bei Cyberpunk 2077 feststellen, dass trotz aller Mühen immer wieder von teils starken Framerate-Einbrüchen geplagt wurde.
Auf der PS4 lief Elden Ring bis auf sehr wenige Ausnahmen immer stabil bei ca. 30 FPS. Hier können sie mit weiterer Optimierung wahrscheinlich noch ein paar Problemstellen ausmerzen, aber perfekt dürfte der Titel auch auf der Switch 2 nie laufen.
Bleibt zu hoffen, dass sie The Duskbloods direkt an die Switch 2-Hardware anpassen und es später keine böse Überraschung beim Release gibt.
Die Switch 2 ist eben keine gute Konsole und schon gar nicht für den Preis und jetzt sieht man auch wie wenig die Konsole im Vergleich zu anderen PC Handhelds kann wenn ein Publisher die Games nicht zuvor massiv optimiert. Cyberpunk wird immer als großes Beispiel der Power der Switch 2 genommen aber dabei wird nie erwähnt dass CDPR das Spiel 2 Jahre lang für die Switch 2 optimieren musste. Und trotzdem läuft es nur instabil mit 30fps und benötigt DLSS. Elden Ring lief auf meinem Steam Deck ohne Probleme und sah zudem recht gut aus und sowas spricht Bände weil da kaum eine Optimierung statt fand. Vermutlich liegt es am niedrigeren Arbeitsspeicher der Switch 2.
Ich weis dass viele es nicht gerne hören aber das ROG Alley Z1 Extreme kostet 20 Euro mehr als die Switch 2 hat aber keine Probleme mit Elden Ring und deutlich anspruchsvolleren Games (trotz fehlender Optimierung). Rein von der Preis/Leistung müsste die Switch 2 bei ca. 400€ angesiedelt sein. Ich in ja schon gespannt welche Mühen MS auf sich nehmen muss damit Indiana Johnes auf der Kiste läuft und vor allem wie es dann am Ende aussehen wird. Elden Ring ist grafisch nicht mal sonderlich herausragend.
Frage ist halt, ob man dann nicht besser sagen würde: Klappt nicht, es wird keine Switch 2 Version geben.
Aber letztendlich musste man auf der Switch oft Kompromisse eingehen und die Frage ist wie dramatisch es am Ende ist. Ein Rune Factory 4 lief auch nicht gerade grandios, aber war auch nicht unspielbar. Aber das wird auch jeder anders sehen.
Das wird sich auf der Switch 2 auf etwas höherem technischen Niveau 1:1 fortsetzen. Und bei sehr anspruchsvollen Spielen denke ich auch, dass es sinnvoller wäre einfach keinen Port mit enormem Optimierungsaufwand rauszubringen. Ein Hogwarts Legacy gab es zwar auf der Switch, aber wenn praktisch alle Reviews von dieser Fassung wegen massiver technischer Einbußen abraten, lohnt sich der Aufwand am Ende nicht. So viel Ehrlichkeit sollte auch bei der Switch 2 an den Tag gelegt werden.
Auf der Switch 1 waren zahlreiche Titel nicht spielbar und das war für mich vollkommen OK. Ich brauche keine Minimallösung auf Krücken mit Stützrädern, nur, damit es auf der Switch 1 einen Release davon gibt. Allein die PS4 Ports haben mir in den meisten Fällen ausgereicht und moderne Titel mit hohen Hardware-Anforderungen zocke ich dann einfach auf dem PC. Am Ende war die Switch eh wie alle Nintendokonsolen zuvor zu 95% für First-Party-Titel angeschafft worden.
Das Rog Alley Z1 Extreme gibts aktuell beim Mediamarkt sogar für 449€! Ein gutes Beispiel dafür, wie enorm stark die Konkurrenz auf dem Handheldmarkt geworden ist und das man für das selbe Geld (oder sogar etwas weniger) andereswo eine noch stärkere Konsole bekommen kann.
Wenn man allerdings Retailkäufer ist, bleiben eigentlich nur die Switch 1 oder 2. Das ist eigentlich das große Alleinstellungsmerkmal, doch nachdem die Preise mit der Switch 2 so stark hochgeschraubt wurden, sind solche Angebote wie bei Medimarkt gepaart mit den teils hohen Rabatten für Spiele bei Steam, Epic & GOG durchaus attraktiv.