„Deutlich stabiler“ – Elden Ring für Switch 2 meldet sich zurück und zeigt sich verbessert

Im Oktober letzten Jahres wurde die „Switch 2“-Version von Elden Ring überraschend verschoben. Der Grund: massive technische Probleme bei der Portierung auf die neue Nintendo-Konsole. Besonders eine Demo auf der Gamescom sorgte damals für Kritik, da die Performance laut Berichten teilweise auf etwa 15 FPS einbrach.

Seitdem herrschte lange Funkstille rund um die sogenannte Tarnished Edition. Nun ist das Spiel jedoch auf der Game Developers Conference in San Francisco erneut aufgetaucht – und mehrere Medien berichten von deutlich sichtbaren Fortschritten nach rund sechs Monaten Optimierungsarbeit.

Deutlich stabilere Performance als im letzten Jahr

Laut aktuellen Vorschauen läuft die neue Version deutlich stabiler als noch im vergangenen Sommer. Giovanni Colantonio von Polygon schreibt: „… die neue Version wirkt deutlich stabiler als das, was FromSoftware letzten Sommer öffentlich vorgestellt hat. Die Bildqualität ist beispielsweise sowohl im Dock- als auch im Handheld-Modus überraschend gut. Mir sind selbst im Handheld-Modus keine auffällig niedrige Auflösung oder unscharfen Texturen aufgefallen.“

James Galizio und Adam Vitale von RPGsite sehen, dass sich Elden Ring nunmehr zu einer „hervorragenden Portierung für die Switch 2“ entwickle. Auch andere Eindrücke gehen in eine ähnliche Richtung. In Handheld-Modus soll das Spiel aktuell relativ stabile 30 FPS bei etwa 1080p erreichen. Selbst in anspruchsvolleren Situationen – etwa bei Regen oder während Bosskämpfen – soll die Framerate laut Berichten weitgehend konstant bleiben.

Zwar erreicht die „Switch 2“-Version natürlich nicht die Grafik eines High-End-PCs, doch erste Hands-on-Berichte sprechen von einer überraschend sauberen Darstellung ohne auffällige Texturprobleme.

Gute Zeichen für kommende FromSoftware-Projekte

Der Fortschritt beim Port könnte auch für kommende Projekte des Studios wichtig sein. FromSoftware arbeitet derzeit bereits an The Duskbloods, einem exklusiven Titel für Nintendo Switch 2. Das Spiel hat uns übrigens erst kürzlich ein neues Lebenszeichen gegeben.

Dass sich das Team inzwischen besser mit der Hardware vertraut macht, dürfte daher auch diesem Projekt zugutekommen. Schließlich hat die neue Nintendo-Konsole bereits gezeigt, dass sie mit guter Optimierung durchaus große Spiele stemmen kann – Beispiele wie Cyberpunk 2077 oder andere aktuelle Ports zeigen das bereits.

Ob Elden Ring: Tarnished Edition nun tatsächlich bald erscheint, bleibt zwar weiterhin offen. Nach den neuesten Eindrücken scheint die Umsetzung aber deutlich näher an einer fertigen Version zu sein als noch vor wenigen Monaten.

via RPG Site (2), Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware