„Lies of P“-Studio sucht nach einem KI-Experten, aber der soll nicht „direkt“ am Sequel arbeiten

Der Einsatz von generativer KI in der Videospielentwicklung bleibt heiß diskutiert. Erst kürzlich zeigt sich etwa „Dragon Quest“-Schöpfer Yuji Horii entzückt von den Möglichkeiten der modernen Technik.

Nun scheint auch „Lies of P“-Entwickler Neowiz KI-gestützte Arbeitsabläufe in die Entwicklung seiner aktuellen Projekte implementieren zu wollen. Das geht jedenfalls aus einer Stellenausschreibung hervor, nach der ein „AI Artist“ gesucht werde, der das Co-Entwicklungsstudio Round8 unterstützen soll.

Die Stellenausschreibung ziele darauf ab, „die Effizienz des künstlerischen Produktionsprozesses zu maximieren.“ Die auf dem hauseigenen Stellenportal von veröffentlichte Ausschreibung verlangt von den BewerberInnen mindestens drei Jahre Erfahrung im Umgang mit Midjourney, Stable Diffusion, LoRA und Comfy UI sowie Erfahrung mit Unreal Engine 5 und 3D-Arbeitsumgebungen wie Blender und ZBrush. Zudem ist für die Position ein jährliches Gehalt zwischen ca. 36.000 und 58.000 US-Dollar vorgesehen.

Angesichts der derzeitigen negativen Stimmung gegenüber dem Einsatz von KI in der Gaming-Branche reagieren Fans auf diese Stellenausschreibung mit Unmut. In einer Stellungnahme gegenüber PC Gamer stellte das Studio zumindest klar, dass der gesuchte „AI Creator“ nicht „direkt“ an der Entwicklung der Fortsetzung von Lies of P beteiligt sein werde.

via GameRant, Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio