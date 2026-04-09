Neues Luigi’s Mansion für Switch 2 soll in Arbeit sein – und ein Insider hat ein weiteres Detail

Mit Luigi’s Mansion 3 landete Nintendo 2019 einen großen Erfolg auf der Switch. Das Geister-Abenteuer überzeugte sowohl Kritiker als auch Fans und verkaufte sich laut Schätzungen inzwischen über 14 Millionen Mal. Seitdem ist es jedoch erstaunlich ruhig um die Reihe geworden. Nun sorgt ein neues Gerücht dafür, dass Fans wieder Hoffnung schöpfen.

Insider deutet auf neues Spiel hin

Der bekannte Insider Shpeshal Nick behauptet, dass Nintendo an einem neuen Luigi’s Mansion für die nächste Konsole arbeiten könnte. Konkrete Details zum Spiel gibt es zwar noch nicht, doch laut dem Insider soll sich ein neuer Teil der Reihe bereits in Entwicklung befinden.

Die Aussage entstand im Zusammenhang mit Diskussionen über den Erfolg der aktuellen Nintendo-Filme. Shpeshal Nick deutete an, dass bei Nintendo derzeit mehrere Projekte rund um bekannte Marken vorbereitet werden. Als Beispiel nannte er unter anderem einen möglichen „Luigi’s Mansion“-Film, der intern bei Nintendo gepitcht werden soll. Auch Charlie Day, der Luigi in den Filmen seine Stimme leiht, hat sein Interesse an einem solchen Film bereits betont.

Zusätzlich behauptet der Insider, dass ein neues „Luigi’s Mansion“-amiibo in Arbeit sein könnte, das möglicherweise mit dem kommenden Spiel zusammenhängt.

Die Erfolgsquote von Shpeshal Nick ist durchwachsen und geht meist mit einer langen Wartezeit einher. So berichtete er Anfang 2024 etwa über eine mögliche Xbox-Version von Final Fantasy XVI – die schließlich im Sommer 2025 erschien. Wie immer ist also Vorsicht geboten.

Viele Gerüchte rund um die „Switch 2“-Zukunft

Das mögliche neue Luigi’s Mansion reiht sich in eine ganze Serie aktueller Nintendo-Gerüchte ein. So behauptete etwa Insider NateTheHate, dass ein neues Star Fox bereits im Sommer erscheinen könnte.

Auch rund um The Legend of Zelda gibt es Spekulationen: Ein lange diskutiertes Remake von Ocarina of Time soll laut Leak gegen Ende von 2026 erscheinen. Die erste „Switch 2“-Limited Edition soll auch mit dem Spiel zusammenhängen. Darüber hinaus wird seit einiger Zeit ein neues 3D-Mario vermutet, das allerdings erst 2027 erscheinen könnte.

Wie immer gilt: Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts. Doch sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte Luigi schon bald wieder zur Geisterjagd antreten – diesmal auf der neuen Nintendo-Konsole. Hättet ihr Lust auf einen vierten Teil?

via GameRant, Bildmaterial: Mario & Luigi: Brothership, Nintendo