Final Fantasy XVI für Xbox: Neue Gerüchte kommen auf, doch die sind mit Vorsicht zu genießen

„Final Fantasy“ und „Xbox“ kommen in diesen Tagen oft zusammen, allerdings meistens in der Gerüchteküche. Zuletzt beschäftigten sich die Gerüchteköche vor allem mit Final Fantasy VII Remake, aber jetzt wird auch die neueste Iteration Final Fantasy XVI wieder ein Thema.

So behauptet Insider Shpeshal Nick, dass eine seiner Quellen verlauten lässt, dass die Pläne von Final Fantasy XVI für Xbox Series konkret werden. Laut XboxDynasty habe diese zuletzt auch den Auftritt von Visions of Mana bei der Developer_Direct vorhergesagt. Und scheint somit glaubwürdig.

Wenngleich es zuletzt eher anderslautende Meldungen zum Thema Final Fantasy XVI auf Xbox gab. So solle Square Enix auch in Zukunft auf Exklusivdeals setzen, was sich wohl besonders in den größeren Games äußern würde.

Durchaus etwas offizielleren Charakter hatte die Meldung zu „Ausschluss-Deals“ seitens Sony mit Drittanbietern. So soll Sony Vereinbarungen abschließen, nach denen bestimmte Spiele nicht für Xbox erscheinen dürfen. Als prominentes Beispiel wird hier ganz konkret Final Fantasy XVI genannt. Diese Meldung hat ihren Ursprung in den Dokumenten aus der Klage der FTC gegen Microsoft zur Übernahme von Activision Blizzard.

Freilich, die „Annäherung“ zwischen Square Enix und Xbox ist spürbar. Es knistert fast ein bisschen. Final Fantasy XIV erscheint für Xbox, Octopath Traveler 2 folgt, Visions of Mana bekam das Rampenlicht bei der Developer_Direct. Doch was für zukünftige Spiele gilt, muss nicht für bereits veröffentlichte Spiele gelten. Verträge sind Verträge …

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.