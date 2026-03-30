Die erste Limited Edition der Switch 2 soll sich Gerüchten zufolge diesem Klassiker widmen

Die Gerüchte rund um ein mögliches Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time reißen nicht ab. Erst vor wenigen Tagen hatte der bekannte Leaker NateTheHate über eine Neuauflage des Klassikers berichtet. Nun meldet sich ein weiterer Insider zu Wort und bringt neue Details ins Spiel.

Zelda-Konsole zur Veröffentlichung?

Der Insider Shpeshal Nick behauptet, dass Nintendo passend zum Remake eine Zelda-thematische Limited Edition der Nintendo Switch 2 veröffentlichen könnte. Unklar sei allerdings noch, ob das Spiel direkt als Bundle mit der Konsole erscheinen würde.

„Soweit ich weiß, wird es eine Switch-2-Konsole in limitierter Auflage im Zelda-Design geben. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Spiel im Paket enthalten sein wird“, so Shpeshal Nick. Es wäre die erste Limited Edition der Switch 2, wenn das Remake tatsächlich wie berichtet in der zweiten Jahreshälfte erscheint.

Auch zum Umfang des Remakes äußerte sich Nick. Laut seinen Informationen soll das Projekt über ein vergleichsweise großes Budget verfügen, was darauf hindeuten könnte, dass es sich um eine deutlich umfangreichere Neuauflage handelt. „Mir wurde gerade gesagt, dass das Budget ziemlich hoch ist, was mich vermuten lässt, dass es um weit mehr geht als nur um 3DS in HD.“

Insider mit gemischter, aber interessanter Trefferquote

Shpeshal Nick lag in der Vergangenheit nicht immer exakt richtig, konnte aber einige Entwicklungen frühzeitig andeuten. So berichtete er Anfang 2024 etwa über eine mögliche Xbox-Version von Final Fantasy XVI – die schließlich im Sommer 2025 erschien.

Auch bei einer möglichen Neuauflage der ursprünglichen God-of-War-Trilogie für PS5 lag er offenbar nicht völlig daneben, denn entsprechende Projekte wurden erst kürzlich bestätigt.

Trotzdem gilt weiterhin: Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Nintendo selbst hat sich weder zu einem möglichen „Ocarina of Time“-Remake noch zu einer speziellen Switch-2-Edition geäußert. Sollten sich die Gerüchte jedoch bewahrheiten, könnte eine Zelda-Konsole für viele Fans ein echter Blickfang werden. Würdet ihr bei einer solchen Limited Edition schwach werden?

via Reddit, Twitter, Bildmaterial: Nintendo