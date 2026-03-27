Für Mario-Fans hat ein Insider aktuell weniger erfreuliche Nachrichten

In der Nintendo-Gerüchteküche geht es derzeit ordentlich zur Sache. Der bekannte Insider „NateTheHate“, der in der Vergangenheit vor allem mit seinen konkreten Vorhersagen der Nintendo Direct komplett richtig lag, lässt in einem aktuellen Podcast aufhorchen.

Der inzwischen als ziemlich glaubhaft geltende Insider hat nicht nur Gerüchte zu einem neuen Star-Fox-Abenteuer und einem Remake von Zelda: Ocarina of Time gestreut. Die Nachrichten, die er zu Super Mario hat, sind allerdings für Mario-Fans weniger erfreulich.

Neues 3D Mario wohl erst 2027

Mario-Fans müssen sich laut dem Insider nämlich noch etwas gedulden. Ein neues 3D-Mario-Spiel soll demnach nicht 2026, sondern erst 2027 erscheinen. „Ein Spiel, das in der Weihnachtssaison 2026 nicht erscheinen wird, ist 3D Mario. 3D Mario wird 2027 erscheinen.“

Die letzte große 3D-Reise mit Mario erschien mit Super Mario Odyssey bereits 2017 zum Startfenster der ersten Switch. Viele Fans hatten daher gehofft, dass ein neuer Teil relativ früh in der Lebenszeit der Switch 2 erscheinen könnte. Allerdings kam wohl Donkey Kong Bananza dazwischen, das vom Mario-Team stammt.

Offiziell bestätigt ist von all dem bislang nichts. Allerdings hat auch Andy Robinson von VGC unabhängig von den Äußerungen von NateTheHate von eigenen Quellen ganz ähnliches erfahren.

Laut NateTheHate könnte eine große Nintendo Direct frühestens im Juni stattfinden. Bis dahin könnte Nintendo kleinere Ankündigungen auch direkt über soziale Medien veröffentlichen. Was haltet ihr von den ganzen Gerüchten? Ist da was dran?

via VGC, Bildmaterial: Super Mario Odyssey, Nintendo