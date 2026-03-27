Jetzt auch noch ein Spiel: Star Fox soll nach dem Kino-Auftritt ein Comeback erleben

In der Nintendo-Gerüchteküche geht es derzeit ordentlich zur Sache. Der bekannte Insider NateTheHate, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinen Informationen richtig lag, hat nun eine ganze Reihe neuer Details zu Nintendos Plänen für dieses Jahr geteilt.
Vieles davon soll sich auch mit den eigenen Quellen von VGC decken. Besonders Star-Fox-Fans könnten dabei aufhorchen. In einem aktuellen Podcast erklärte der Insider, dass ein neues Star-Fox-Spiel im „klassischen Stil“ bereits im Sommer 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen könnte.
„Klassisches“ Star Fox für die Switch 2?
„Star Fox kehrt im Sommer 2026 zurück. Schon bald erscheint ein neues Star-Fox-Spiel“, sagte er. „Mir wurde gesagt, es handele sich um ein Star-Fox-Spiel im klassischen Stil mit sehr guter Grafik. Außerdem habe ich gehört, dass es einen Online-Mehrspielermodus gibt.“
Sollten sich diese Informationen bestätigen, wäre es die erste große neue Veröffentlichung der Reihe seit über einem Jahrzehnt. Der letzte Haupttitel, Star Fox Zero, erschien 2016 für die Wii U.
Eine große Nintendo Direct erwartet NateTheHate laut eigener Aussage frühestens im Juni. Bis dahin könnten kleinere Ankündigungen auch direkt über soziale Netzwerke erfolgen, etwa zu Titeln wie Splatoon Raiders, Fire Emblem Fortune’s Weave oder möglichen Switch-2-Versionen von Pikmin 4 und Xenoblade Chronicles 2.
Wenn ihr von Star Fox nicht genug bekommen könnt, wird euch folgende ebenfalls Nachricht freuen. Er wurde jetzt nämlich für den Super Mario Galaxy Film offiziell bestätigt. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr darüber. NateTheHate berichtet übrigens außerdem von einem Remake zu Zelda: Ocarina of Time und hat vermeintliche Details zum neuen 3D-Mario.
Wie immer gilt bei solchen Berichten: Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Fans sollten die Informationen daher weiterhin mit Vorsicht betrachten. Hätte ihr aber trotzdem Lust auf eine neues Star Fox?
3 Kommentare
Weil kein Geld für den SNES übrig war, freute ich mich als Steppke wie Bolle, wenn ich in einem Geschäft an einer Demo-Station Starfox zocken konnte. War damals ein Highlight. 😅
Der Nachfolger für den N64 war ebenfalls cool.
Ich bin gespannt ob was an dem Gerücht dran ist. Die Switch 2 könnte es gut gebrauchen.
Das werden wohl die ganzen Ankündigungen in der nächsten richtigen Nintendo Direct, nach dem Mario Film Kino Start 😅
Hatte ja auch schon geschrieben, dass es am schlausten von Nintendo gewesen wäre, wenn man Fox Auftritt im Film als Überraschung belassen hätte, um dann mit dem Impact dadurch, ein neues Spiel bestenfalls anzukündigen.
Könnte mir auch vorstellen, dass ein neues Spiel der Hauptgrund ist, warum Fox im Film dabei ist und das auch präsenter. Es würde wirklich sinn machen. Nur die PR nachwievor nicht xD Aber das sei dann mal egal.
Wäre jedenfalls schön, wenn was neues kommen würde. Star Fox ist halt eine IP, die wirklich fortgeführt werden sollte und auf jeder neuen Konsole eigentlich einen Ableger haben sollte. Für mich bleibts wahrscheinlich beim Wii U Ableger. Höchstens noch den für Gamecube, mag ich irgendwann mal nachholen. Ansonsten sind die nichts wirklich für mich. Bei der Wii U konnte man wenigstens mit der Einbindung des Gamepads überzeugen. wodurch das Ganze selbst mir erheblich viel Spaß gemacht hat. Mehr als ich gedacht hätte. Aber ohne das Gamepad seh ich mir da weniger, wobei ich eine Demo auf jeden Fall ausprobieren würde, sollte man auch noch die Switch bedienen wollen damit, was ich aber eh bezweifle. Macht ja auch mehr Sinn es Switch 2 exklusiv zu bringen, falls es wirklich kommen sollte. So wie man die IP behandelt, kann man sich trotz Fox Film Auftritt nicht sicher sein^^