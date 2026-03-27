Jetzt auch noch ein Spiel: Star Fox soll nach dem Kino-Auftritt ein Comeback erleben

In der Nintendo-Gerüchteküche geht es derzeit ordentlich zur Sache. Der bekannte Insider NateTheHate, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinen Informationen richtig lag, hat nun eine ganze Reihe neuer Details zu Nintendos Plänen für dieses Jahr geteilt.

Vieles davon soll sich auch mit den eigenen Quellen von VGC decken. Besonders Star-Fox-Fans könnten dabei aufhorchen. In einem aktuellen Podcast erklärte der Insider, dass ein neues Star-Fox-Spiel im „klassischen Stil“ bereits im Sommer 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen könnte.

„Klassisches“ Star Fox für die Switch 2?

„Star Fox kehrt im Sommer 2026 zurück. Schon bald erscheint ein neues Star-Fox-Spiel“, sagte er. „Mir wurde gesagt, es handele sich um ein Star-Fox-Spiel im klassischen Stil mit sehr guter Grafik. Außerdem habe ich gehört, dass es einen Online-Mehrspielermodus gibt.“

Sollten sich diese Informationen bestätigen, wäre es die erste große neue Veröffentlichung der Reihe seit über einem Jahrzehnt. Der letzte Haupttitel, Star Fox Zero, erschien 2016 für die Wii U.

Eine große Nintendo Direct erwartet NateTheHate laut eigener Aussage frühestens im Juni. Bis dahin könnten kleinere Ankündigungen auch direkt über soziale Netzwerke erfolgen, etwa zu Titeln wie Splatoon Raiders, Fire Emblem Fortune’s Weave oder möglichen Switch-2-Versionen von Pikmin 4 und Xenoblade Chronicles 2.

Wenn ihr von Star Fox nicht genug bekommen könnt, wird euch folgende ebenfalls Nachricht freuen. Er wurde jetzt nämlich für den Super Mario Galaxy Film offiziell bestätigt. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr darüber. NateTheHate berichtet übrigens außerdem von einem Remake zu Zelda: Ocarina of Time und hat vermeintliche Details zum neuen 3D-Mario.

Wie immer gilt bei solchen Berichten: Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Fans sollten die Informationen daher weiterhin mit Vorsicht betrachten. Hätte ihr aber trotzdem Lust auf eine neues Star Fox?

via VGC, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment