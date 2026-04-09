Pokémon Pokopia erhält neuen Patch auf Version 1.0.3 und das steckt drin

Pokémon Pokopia hat ein neues Update erhalten. Version 1.0.3 wird derzeit für die Nintendo Switch 2 verteilt und konzentriert sich vor allem auf die Behebung verschiedener Fehler, die Fans seit dem Start gemeldet haben. Neue Inhalte bringt das Update zwar nicht, dafür sollen viele Probleme im Spielablauf nun der Vergangenheit angehören.

Über einen ersten größeren Patch hatten wir bereits zuvor berichtet – auch diesmal geht es vor allem darum, technische Schwierigkeiten zu beseitigen und das Spielerlebnis stabiler zu machen.

Viele Fehler im Spiel behoben

Mit dem Update wurden unter anderem Probleme rund um Pokémon-Habitate behoben. In manchen Fällen konnten Pokémon nicht gefunden werden, wenn ihre Habitate bereits verschwunden waren und man sie über die Suchfunktion im Pokédex aufspüren wollte. Dieser Fehler wurde jetzt korrigiert.

Darüber hinaus beseitigt das Update mehrere weitere Bugs. So konnte es zuvor passieren, dass SpielerInnen bei einer Reise zu einer Trauminsel plötzlich in einer anderen Stadt landeten und nicht mehr in ihre ursprüngliche Stadt zurückkehren konnten. Auch ein Fehler, bei dem der Bildschirm beim Wechsel zwischen Städten oder beim Wechsel des Ingame-Datums dauerhaft dunkel blieb, wurde behoben.

Weitere Probleme betrafen das Verschieben von Pokémon-Habitaten, das unter bestimmten Umständen nicht mehr möglich war, sowie Bauprojekte, die bei einer bestimmten Bauweise erst abgeschlossen wurden, nachdem sich das Datum im Spiel geändert hatte.

Quests und Breaking-Bugs repariert

Auch mehrere Quests wurden korrigiert: In Trübküstia konnte man unter bestimmten Umständen in der Anfrage „Verstärke die Ladestation!“ nicht mehr weiterkommen. In Glitzerwolkia konnte es passieren, dass ein Pokémon, das man um Bauhilfe gebeten hatte, plötzlich verschwand und damit den Fortschritt beim Wiederaufbau des großen Gebäudes blockierte.

Auch auf den „Cloud Islands“ gab es Fehler. Saisonale Pokémon konnten dort unter bestimmten Umständen aus der Stadt und von der Insel verschwinden. Zudem konnte beim Erstellen einer neuen Insel ein Fehler auftreten, der die Erstellung komplett verhinderte.

Zusätzlich wurde ein weiterer Fehler zumindest teilweise korrigiert: In bestimmten Situationen konnte der Controller dauerhaft vibrieren. Laut Patchnotes tritt dieses Problem jetzt deutlich seltener auf.

Sollten einige dieser Fehler bereits im eigenen Spielstand aufgetreten sein, werden sie laut Entwickler nach der Installation des Updates automatisch behoben. Hier könnt ihr die kompletten Patch-Notes lesen.

Habt ihr Pokémon Pokopia schon gespielt? Und falls ja: Sind euch noch weitere nervige Fehler aufgefallen oder läuft das Spiel bei euch stabil und fehlerfrei?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo