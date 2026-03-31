Fans spekulieren, welcher Film auf Mario und Zelda folgt und Charlie Day hat eine Idee

Mit dem bevorstehenden Kinostart des Super Mario Galaxy Films am 1. April wächst auch die Diskussion darüber, welche Nintendo-Reihen künftig ebenfalls den Sprung auf die große Leinwand schaffen könnten.

Fans spekulieren kräftig und geben ihre Wünsche ab und nahezu jede Nintendo-Marke findet mindestens eine Erwähnung, von Animal Crossing, über Kirby und Splatoon, bis hin zu Yoshi.

Eine Idee, die viele Fans schon länger beschäftigt, ist ein Film rund um Luigi’s Mansion – und zumindest einer der Stars der aktuellen Mario-Filme wäre sofort dabei. Charlie Day, der Luigi in den Animationsfilmen spricht, zeigte sich offen für ein mögliches Spin-off rund um den ängstlichen Bruder von Mario.

„Wenn sie es machen, bin ich dabei“

In einem Interview mit ScreenRant wurde Day gemeinsam mit seinen Co-Stars Anya Taylor-Joy (Peach) und Keegan-Michael Key (Toad) gefragt, ob er für einen „Luigi’s Mansion“-Film erneut in die Rolle schlüpfen würde. Seine Antwort fiel eindeutig aus.

„Ja, das wäre eine ziemliche Verantwortung“, meinte er und fügte hinzu: „Aber wenn sie es machen, bin ich dabei.“Day erklärte außerdem, dass er selbst ein Fan der Spielreihe sei. Besonders reizvoll findet er die Idee, den leicht gruseligen Ton der Spiele auch im Film aufzugreifen.

„Es soll ja nicht so sein, als wäre es ein Horrorfilm für Kinder, aber es könnten ruhig ein paar mehr Schreckmomente drin sein, das wäre doch lustig“, merkte er an.

Weitere Nintendo-Filme sind bereits geplant

Offiziell bestätigt ist ein „Luigi’s Mansion“-Film bislang nicht. Allerdings gibt es seit einigen Jahren Hinweise darauf, dass Nintendo seine Filmpläne weiter ausbauen möchte.

Bereits 2021 erklärte Shigeru Miyamoto, dass er große Erwartungen an den Animationsfilm rund um Mario habe und Nintendo weiterhin daran arbeite, den Fans mit sorgfältig entwickelten Projekten Freude zu bereiten.

Auch Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa bestätigte im November 2025 im Rahmen eines Finanzberichts, dass weitere Filme vorbereitet werden. „Wir bereiten uns weiterhin auf die fortlaufende Veröffentlichung von Filmen in der Zukunft vor“, erklärte er damals.

Angesichts des großen Erfolgs des ersten Mario-Films und der anstehenden Fortsetzung erscheint ein Spin-off rund um Luigi daher zumindest nicht ausgeschlossen.

Für die nahe Zukunft ist zumindest auch schon der „Zelda“-Live-Action-Film bestätigt, zu dem wir seit letztem Jahr auch erste offizielle Bilder haben. Einen ersten richtigen Trailer dürften wir auch bald erwarten.

via GameRant, Genki, Bildmaterial: Nintendo