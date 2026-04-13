Falls ihr keine Lust habt, 100 Euro für die Kanto-Orden zu zahlen, hat LEGO jetzt die Lösung

Mit den ersten offiziellen LEGO-Sets zu Pokémon wurde auch eine kleine, aber heiß begehrte Beigabe vorgestellt: die „Kollektion mit den Orden der Kanto-Region (40892)“. Diese war ursprünglich nur als Bonus beim Kauf des großen Sets rund um Bisaflor, Glurak und Turtok erhältlich – und entwickelte sich schnell zum begehrten Sammlerstück.

Auf Plattformen wie eBay wurden die Orden kurze Zeit später für weit über 100 Euro gehandelt, obwohl ihr eigentlicher Wert deutlich niedriger lag und das Set größtenteils aus Standardsteinen besteht. Schon damals fanden kreative Fans eine Lösung und bauten sich die Kollektion mithilfe eigener Anleitungen und Teilelisten einfach selbst nach.

Offizielle Anleitung macht Nachbau jetzt noch einfacher

Nun zieht LEGO selbst nach – zumindest teilweise. Das Unternehmen hat jetzt nämlich die offizielle Bauanleitung als kostenlosen Download veröffentlicht, inklusive vollständiger Teileliste. Damit können Fans die Kanto-Orden nun ganz „offiziell“ selbst nachbauen, sofern sie die benötigten Steine besitzen oder diese z. B. über LEGO* nachbestellen.

Allerdings: Auf die im LEGO-Set enthaltenen Sticker müssen Pokémon-Fans dann natürlich verzichten. Trotzdem: Der Weg zur eigenen Kollektion war damit wohl noch nie so „unkompliziert“ – und vor allem deutlich günstiger als der Kauf über Zweitmärkte.

Passend dazu halten sich weiterhin Gerüchte über weitere Pokémon-Sets, die noch in diesem Jahr erscheinen könnten. Wenn ihr euch übrigens lieber kreativ ausleben wollt, könnte euch der Bauwettbewerb rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel und LEGO interessieren.

via Eurogamer, Bildmaterial: LEGO