Alterseinstufung zu Sonic Frontiers: Definitive Edition in Korea aufgetaucht

Im November dieses Jahres liegt die Veröffentlichung von Sonic Fronitiers für die PS4, Xbox One, Switch und PCs bereits vier Jahre zurück. Mit über 4,5 Millionen verkauften Einheiten kann man definitiv von einem Kassenschlager reden, nicht zuletzt sicherlich auch dank einiger Gratis-Updates nach dem Launch.

Das koreanische Pendant der USK hat nun kürzlich eine Definitive Edition von Sonic Frontiers eingestuft. Offiziell bestätigt hat SEGA das zwar noch nicht, jedoch ist eine Einstufung wie diese ein klares Indiz dafür, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die offizielle Ankündigung kommt, ebenso die Plattformen, auf der sie erscheinen soll.

Über die Inhalte dieser Definitiven Edition ist mangels Ankündigung natürlich noch nichts bekannt. Fans hoffen auf neue Inhalte. Welche Verbesserungen und eventuellen neuen Content erhofft ihr euch von Sonic Frontiers: Definitive Edition?

Schon seit 2024 gibt es übrigens auch Gerüchte um ein mögiches Sonic Frontiers 2, die sich bisher aber nicht bestätigen wollten. Eine Neuauflage des inzwischen in die Jahre gekommenen Erstlings würde auch gut vor ein Sonic Frontiers 2 passen … oder was meint ihr?

via Gematsu, Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega