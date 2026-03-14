„Im Sommer geht’s erst richtig los“ – spannende Gerüchte zu neuen LEGO-Sets zu Pokémon

Zum Pokémon Day haben wir bereits die erste offizielle Welle der LEGO-Pokémon-Sets gesehen. Seitdem kursieren immer wieder Gerüchte darüber, wie es mit der neuen Reihe weitergehen könnte. Dank Informationen von brickmerge gibt es nun erste Hinweise auf eine ganze Reihe neuer Sets, die im Sommer 2026 erscheinen sollen. „Im Sommer geht’s erst richtig los“, schlussfolgern die LEGO-Experten bei Stonewars.

Große Set-Welle mit 16 neuen Pokémon

Demnach plant LEGO für den 1. August 2026 eine größere zweite Welle mit insgesamt 16 neuen Pokémon-Sets. Einige Setnamen und Details sind bereits bekannt. Außerdem sollen die Modelle teilweise mit dem LEGO Smart Brick kompatibel sein, der bereits bei Star-Wars-Sets eingesetzt wird.

Eines der größten Sets könnte ein großer Pokéball werden. Das Modell soll rund 2.339 Teile umfassen und etwa 259,99 Euro kosten. Es hört auf den Namen: „Pokéball“ (72154). Besonders spannend: Laut Gerüchten soll dieses Set die ersten LEGO-Pokémon-Minifiguren enthalten. Wie viele Figuren enthalten sein werden, ist noch unklar, doch viele Fans hoffen natürlich auf Trainer wie Ash.

Auch zu weiteren Sets sind bereits erste Details aufgetaucht. So soll LEGO 72164 „Pikachus Trainingshaus“ rund 400 Teile enthalten und laut aktuellen Gerüchten etwa 69,99 US-Dollar kosten. Ebenfalls geplant ist LEGO 72156 „Schiggys Trainings-Buggy Abenteuer“, ein Set für jüngere Fans ab sieben Jahren, bei dem Preis und Teileanzahl bisher noch unbekannt sind. Mit LEGO 72157 „Glumandas Begegnung mit Kleinstein“ soll außerdem ein 12+-Set erscheinen, das gleich zwei klassische Pokémon zusammenbringt, auch wenn Details zu Umfang und Preis noch fehlen.

Ein größeres Modell erhält Arkani: Das Set LEGO 72160 „Arkani“ soll aus 1.190 Teilen bestehen und etwa 99,99 Euro kosten. Ebenfalls im Gespräch ist LEGO 72166 „Tragosso vs. Gengars Geisterchallenge“, ein 8+-Set, zu dem bislang nur der Name bekannt ist. In LEGO 72167 „Blitza vs. Glurak“ sollen wiederum zwei besonders beliebte Pokémon aufeinandertreffen, wobei auch hier noch keine Angaben zu Preis oder Teilezahl vorliegen.

Für Fans legendärer Pokémon könnte besonders LEGO 72168 „Rayquaza“ interessant werden. Das Modell soll 1.038 Teile umfassen und für rund 129,99 Euro erscheinen. Außerdem wird mit LEGO 72150 „Mampfaxo“ ein weiteres Sammlerset erwartet, das 757 Teile enthält und etwa 69,99 Euro kosten soll.

Darüber hinaus kursieren noch einige weitere mögliche Setnamen, etwa Evoli Evolution, Mewtwos Labor, ein Dojo mit Riolu oder ein Stadion-Bus mit Larvitar und Krawumms. Offiziell bestätigt sind diese Sets bislang allerdings noch nicht.

Auch wenn viele Details weiterhin Gerüchte sind, deutet vieles darauf hin, dass LEGO die neue Pokémon-Reihe schnell ausbauen will. Welches dieser Sets spricht euch an?

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO